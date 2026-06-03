Inaugurato a Termini nuovo infopoint multimediale della Regione Lazio

Presentato anche il brand ‘Visit Lazio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio ha dato il via oggi alla nuova campagna di comunicazione per la promozione turistica.

Infatti, è stata inaugurata presso la galleria gommata della stazione Termini la nuova area engagement dedicata alla promozione, anche in chiave multimediale, del territorio regionale.

All’evento hanno preso parte il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’Assessore al Turismo, allo Sport e all’Ambiente, Elena Palazzo, e il Presidente di Grandi Stazioni Retail, Paolo De Cesare.

L’iniziativa segna l’avvio ufficiale del nuovo piano di promozione turistica della Regione Lazio nelle grandi stazioni ferroviarie italiane.

Il progetto prevede una campagna nazionale all’interno delle 14 maggiori stazioni italiane, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico del Lazio e promuovere borghi e aree interne meno conosciute.

Si è quindi deciso di puntare su una vetrina che offrisse una visibilità importante e prestigiosa.

Le grandi stazioni italiane – 14 luoghi iconici – Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale – sono tra gli spazi più frequentati dal pubblico nazionale e internazionale.

Soltanto Roma Termini è attraversata ogni giorno da quasi 600mila visitatori, mentre ammontano a 2,2 milioni le visite medie giornaliere dell’intero network. Nel corso del 2025 i visitatori totali sono stati 810 milioni.

Il nuovo spazio inaugurato a Roma Termini sarà attivo per cinque mesi consecutivi e rappresenterà un vero e proprio infopoint multimediale e interattivo, pensato per coinvolgere i visitatori attraverso strumenti digitali innovativi e contenuti immersivi dedicati al territorio regionale. In tal modo si punta a fidelizzare il pubblico digital ampliando la platea di follower.

Contestualmente, è stato presentato anche il brand turistico della Regione Lazio, ‘Visit Lazio’, con il claim ‘C’è tutto un Lazio intorno’.

La nuova identità visiva accompagnerà le future campagne di comunicazione dedicate alla promozione del territorio ed è stata pensata per descrivere la regione come un mosaico complesso, fatto di molte anime, raccontate con un linguaggio condiviso che valorizzi le diversità dando spazio a ciascuna provincia.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato:

Con questa iniziativa la Regione Lazio compie un passo significativo nel percorso di valorizzazione e promozione del territorio. Abbiamo scelto di essere presenti nei principali luoghi di transito del Paese perché vogliamo raccontare un Lazio autentico, straordinariamente ricco di storia, cultura, paesaggi, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche che meritano di essere conosciute, vissute e condivise. Il nuovo infopoint multimediale di Roma Termini e il lancio del brand ‘Visit Lazio’ segnano l’avvio di una strategia innovativa e ambiziosa, pensata per raggiungere milioni di persone e accompagnarle alla scoperta non solo delle destinazioni più celebri, ma anche dei borghi, delle aree interne e delle tante meraviglie diffuse che rendono unica la nostra regione. Come scriveva Marcel Proust, “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”: è con questo spirito che invitiamo cittadini e visitatori a guardare il Lazio da una prospettiva nuova, lasciandosi sorprendere dalla bellezza dei suoi luoghi e dalla ricchezza delle sue comunità.

L’Assessore al Turismo, allo Sport e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha dichiarato:

Abbiamo voluto investire in un progetto contemporaneo, immersivo e di forte impatto, capace di intercettare il grande pubblico che ogni giorno attraversa le principali stazioni italiane. Un modo nuovo di presentare il Lazio. La nuova identità nasce per costruire un linguaggio condiviso capace di valorizzare le diversità, generare connessioni emotive, rafforzare la reputazione del territorio e creare un racconto coerente e contemporaneo. È un invito a scoprire, a tornare e a sentirsi parte di tutto un Lazio intorno.

Nella seconda fase della strategia di comunicazione sarà diffuso sui 578 schermi digitali delle grandi stazioni ferroviarie lo spot della Regione Lazio, pensato per i 2,7 milioni di utenti che ogni giorno viaggiano per turismo o per lavoro.