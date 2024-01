Inaugurato a Reggello (FI) il Punto digitale facile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È stato inaugurato questa mattina, 8 gennaio, il Punto digitale facile, PDF, di Reggello (FI), che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi informatici.

Sono stati l’Assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali Stefano Ciuoffo e il Sindaco di Reggello Piero Giunti ad aprire il nuovo sportello, ospitato nei locali della Biblioteca comunale. Presente anche il Consigliere regionale Cristiano Benucci.

Ha sottolineato l’Assessore Ciuoffo:

I Punti digitali facili rappresentano un’azione concreta e inclusiva che la Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale. Molte persone possono incontrare ancora difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nell’accesso ai servizi online.

Con l’apertura di questi centri, grazie alla collaborazione degli enti locali, vogliamo superare le barriere e garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione in modo semplice.

E, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio del ministri, apriremo 169 centri in tutta la Toscana, affinché il supporto al cittadino sia capillare e diffuso.