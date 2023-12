Inaugurato a Bibbiena (AR) il Punto digitale facile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È stato inaugurato questa mattina a Bibbiena (AR) il nuovo Punto digitale facile, PDF, che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi.

Afferma l’Assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo:

Siamo tra le prime regioni a mettere in campo, con la collaborazione e il protagonismo degli enti locali, che ringrazio, questa misura per il rafforzamento delle competenze digitali di tutti i cittadini.

Gli ultimi anni, in particolare durante la pandemia, ci hanno dimostrato palesemente come il digital divide abbia acuito le disuguaglianze, sociali ed economiche, andando a colpire sugli strati più fragili della nostra società.

I Punti digitali facili rappresentano un’azione concreta e inclusiva che Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale.

Quello di Bibbiena, che ha sede presso l’Ufficio sociale del Comune, in via Berni 25, rappresenta quindi l’ultimo nato di una lunga serie. Rimarrà aperto al pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore e una postazione dedicata.

Chi non vorrà andarci di persona potrà inviare una mail a cfdb@comunedibbiena.ar.it oppure telefonare al numero dedicato 0575- 530653.

Commenta il Sindaco Filippo Vagnoli:

Ringrazio l’Assessore Ciuoffo e la Regione Toscana per lo sforzo fatto in questi anni nella direzione della trasformazione digitale e nell’aiuto alla popolazione migrante digitale per l’accesso ai servizi.

Abbiamo vinto i fondi del bando regionale per l’apertura di uno dei centri di facilitazione digitale che saranno attivati in questa fase nella nostra regione e ne siamo orgogliosi proprio perché come comune, in questi cinque anni, abbiamo lavorato profondamente su questo tema.

Il nostro centro di facilitazione digitale andrà a rafforzare tutta quella serie di servizi al cittadino che in parte stiamo erogando e con successo con la Bottega della Salute.

In questo modo, e grazie al bando della Regione, siamo in grado di accompagnare ancora meglio la transizione digitale del nostro comune e soprattutto fornire un aiuto in più ai nostri cittadini.

Ringrazio anche i nostri uffici comunali che hanno seguito la progettualità per la partecipazione al bando che è poi stata premiata e che oggi siamo qui a festeggiare.