Inaugurati 5 alpeggi sull’Appennino bagnonese

Saccardi: ‘Opportunità per il territorio’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Tornini, Garbia, Fagianelli, Baton, Matale, non sono solo nomi.

Sono gli alpeggi adagiati sul versante dell’Appennino bagnonese, testimoni delle fatiche e delle solitudini dei pastori che vi si ricoveravano in estate con il bestiame, e oggi alpeggi di montagna per escursionisti e fungaioli.

A inaugurarli, stamani, la Vicepresidente e Assessore regionale all’agricoltura e alle aree interne Stefania Saccardi che ha partecipato a una cerimonia di taglio del nastro ‘collettivo’ che si è svolta al bivacco di Tornini.

Insieme a lei, il Sindaco di Bagnone (MS), Giovanni Guastalli, e il Presidente del Parco Appennino Tosco Emiliano, Fausto Giovannelli, il Presidente del CAI sezione Bagnone, Federico Santini, il Presidente del Sigeric, Pierangelo Caponi e il Presidente del Gruppo alpini di Bagnone, Edamo Barbieri.

L’alpeggio Tornini sarà un’area di montagna con un plus molto speciale, grazie al contributo del CAI, essendo stata pensata per essere accessibile a tutti, sia a persone con disabilità, sia a coloro che per varie ragioni hanno patologie che non consentono loro di affrontare sentieri più impegnativi.

I cinque bivacchi e la sentieristica relativa sono stati recuperati e ristrutturati grazie ai fondi PSR, in parte sulla vecchia programmazione, in parte sulla nuova, per un totale complessivo di poco meno di 1 milione di euro.

Si tratta di interventi che si inseriscono in un quadro di 121 progetti finanziati sulla misura 8.5 per ripristinare rifugi/bivacchi e sentieri inseriti nelle aree appenniniche e delle Alpi Apuane sui territori della Lunigiana, Garfagnana e Media Valle, per un totale di circa 3,5 milioni di euro di finanziamenti erogati.

La Vicepresidente e Assessore Stefania Saccardi ha detto: