Inaugurata ‘Visibile Invisibile’, mostra dedicata a Lamberto Pignotti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Inaugurata a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze, la mostra ‘Visibile Invisibile’, dedicata a Lamberto Pignotti nel centenario della nascita, alla presenza del Presidente Eugenio Giani e dell’Assessore alla cultura Cristina Manetti.

Curata da Laura Monaldi l’esposizione omaggia uno dei più grandi artisti fiorentini viventi, tra i padri della poesia visiva italiana, con un itinerario ricco di proposte e di suggestioni, che comprendono le serie artistiche più conosciute: Souvenir, Francobolli, Drink Poem, Semiografie, Decomposizione, Visibile Invisibile.

Il Presidente Giani sottolinea:

Celebrare i cento anni da poco compiuti di Lamberto Pignotti significa rendere omaggio a uno dei protagonisti assoluti della cultura contemporanea italiana e a un artista che, partendo da Firenze, ha saputo rinnovare profondamente il linguaggio dell’arte, diventando una figura cardine della poesia visiva e delle avanguardie del secondo Novecento.

Questa mostra restituisce al pubblico la forza innovativa della sua ricerca e testimonia il legame profondo tra la Toscana e i suoi grandi maestri.

È una gioia sapere che Pignotti continui a dimostrare quella curiosità intellettuale e quella capacità di guardare al futuro che hanno sempre contraddistinto il suo percorso.

Ringrazio, inoltre, Carlo Palli per aver messo a disposizione opere preziose della sua collezione e del suo archivio, contribuendo in modo determinante alla realizzazione di questa esposizione.