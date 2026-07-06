Inaugurata ‘Visibile Invisibile’, mostra dedicata a Lamberto Pignotti

L’esposizione sarà visitabile a Palazzo Strozzi Sacrati fino al 24 agosto
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Inaugurata a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze, la mostra ‘Visibile Invisibile’, dedicata a Lamberto Pignotti nel centenario della nascita, alla presenza del Presidente Eugenio Giani e dell’Assessore alla cultura Cristina Manetti.
Curata da Laura Monaldi l’esposizione omaggia uno dei più grandi artisti fiorentini viventi, tra i padri della poesia visiva italiana, con un itinerario ricco di proposte e di suggestioni, che comprendono le serie artistiche più conosciute: Souvenir, Francobolli, Drink Poem, Semiografie, Decomposizione, Visibile Invisibile.
Il Presidente Giani sottolinea:
Celebrare i cento anni da poco compiuti di Lamberto Pignotti significa rendere omaggio a uno dei protagonisti assoluti della cultura contemporanea italiana e a un artista che, partendo da Firenze, ha saputo rinnovare profondamente il linguaggio dell’arte, diventando una figura cardine della poesia visiva e delle avanguardie del secondo Novecento.
Questa mostra restituisce al pubblico la forza innovativa della sua ricerca e testimonia il legame profondo tra la Toscana e i suoi grandi maestri.
È una gioia sapere che Pignotti continui a dimostrare quella curiosità intellettuale e quella capacità di guardare al futuro che hanno sempre contraddistinto il suo percorso.
Ringrazio, inoltre, Carlo Palli per aver messo a disposizione opere preziose della sua collezione e del suo archivio, contribuendo in modo determinante alla realizzazione di questa esposizione.
L’Assessore Manetti afferma:
È incredibile l’energia di Lamberto Pignotti un artista che rappresenta il simbolo della poesia visiva, punto di riferimento a livello europeo.
Noi abbiamo la fortuna di ospitare questa mostra così importante, e di aver ricevuto da Carlo Palli una donazione significativa sempre nell’ambito della poesia visiva: un tratto di storia che ci piace ripercorrere perché è stato a Firenze che ha avuto il suo cuore pulsante negli anni 70.
Collegato da remoto, Lamberto Pignotti ha ringraziato Giani e Manetti per l’organizzazione della mostra in una cornice così importante come la sede della presidenza regionale.
La mostra ‘Visibile Invisibile’ dedicata a Lamberto Pignotti sarà visitabile fino al 24 agosto.
Orari di apertura: dal lunedì a venerdì 10:00 – 12:30, 14:00 – 16:30 | sabato 10:00 – 12:30 | domenica chiuso.