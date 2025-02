Inaugurata prima Scuola dell’Infanzia ad indirizzo musicale a Napoli

L’Assessore Striano presente alla cerimonia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata inaugurato questa mattina all’IC De Amicis Baracca l’indirizzo musicale per la scuola dell’infanzia, la prima del suo genere nella città di Napoli.

Questo nuovo percorso educativo segna un traguardo importante per l’istituto e per l’intera comunità scolastica, aprendo nuove opportunità di apprendimento creativo e culturale per i più piccoli.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dell’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, che ha espresso soddisfazione per l’avvio di un progetto che coniuga l’educazione musicale con lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini.

L’Assessore ha dichiarato:

Questo è un passo fondamentale per avvicinare i bambini alla cultura musicale fin dai primi anni di vita, favorendo una formazione completa e multidisciplinare che arricchirà il loro percorso educativo.

Il progetto è frutto di un intenso lavoro e impegno da parte del Dirigente Scolastico Diego Belliazzi, che ha visionato e promosso l’idea di questa sezione musicale come una risorsa fondamentale per la crescita dei bambini.

Il nuovo indirizzo musicale della Scuola dell’Infanzia entra a far parte di SIIMUS, la prima ed unica rete nazionale di scuole d’infanzia ad indirizzo musicale.

Questo importante passo rappresenta un’opportunità per il territorio e per le famiglie, che possono contare su un polo educativo di eccellenza che coniuga tradizione, innovazione e cultura.

L’IC De Amicis Baracca si conferma così come una scuola all’avanguardia, impegnata a offrire ai suoi alunni un’educazione completa e ricca di stimoli.