Inaugurata mostra ‘Figura Forma. 100 anni di Rachele Bianchi’

Una mostra a Palazzo Pirelli per celebrare il centenario della nascita dell’artista Rachele Bianchi, scultrice e pittrice milanese di fama internazionale.

È stata inaugurata questa mattina presso lo Spazio Eventi del Pirellone la grande retrospettiva, promossa dall’Associazione Archivio Rachele Bianchi in collaborazione con il Consiglio regionale della Lombardia, dedicata all’artista milanese che ha portato per prima la figura femminile nello spazio pubblico di Milano: la scultura Personaggio, collocata nel 2019 in via Vittor Pisani con lo sguardo verso la Stazione Centrale, è la prima opera pubblica della città realizzata da una donna e dedicata alle donne.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha sottolineato l’importanza di ospitare la mostra antologica di Rachele Bianchi a Palazzo Pirelli

la casa di tutti i cittadini lombardi. Palazzo Pirelli non è solo il simbolo dello sviluppo e della crescita milanese degli Anni Sessanta e Settanta e del boom economico, ma è anche un simbolo di innovazione e di bellezza, non solo architettonica, ma anche artistica.

La mostra dedicata a Rachele Bianchi dimostra come la cultura possa essere strumento di identità, inclusione e crescita per le nostre comunità.

Questo progetto culturale tutela e valorizza l’eredità artistica di Rachele Bianchi, trasformando l’idea di ‘rete aperta’ tanto cara all’artista in un orizzonte di dialogo e condivisione con i giovani artisti e con le nuove generazioni creative.