Inaugurata la sede UAI a Tivoli Terme (RM)

Aperta la nuova sede nella zona Scalo della città

Riceviamo e pubblichiamo.

Taglio del nastro per la nuova sede dell’Unione Artigiani Italiani, UAI, a Tivoli Scalo (RM), in via Marcantonio Nicodemi 24.

Un’apertura che segna un passo avanti fondamentale per l’assistenza ai cittadini e alle imprese della zona, grazie dei servizi UAI di CAF e di Patronato.

​L’ufficio nasce dalla determinazione e dalla visione di Alexandra Enascut, che ha guidato con successo la trasformazione dei locali, portandoli in tempi record da semplice cantiere a ufficio moderno e funzionale.

Alexandra ha detto:

Sono felice di iniziare questo percorso attraverso il quale voglio fornire assistenza a imprese e cittadini del nostro territorio.

​Il responsabile della sede UAI Tivoli Terme, Andrei Daniel Ionut, ha aggiunto:

Questa sede non vuole essere solo un ufficio, ma un punto di ascolto per risolvere le sfide quotidiane di chi lavora e produce. Siamo pronti a mettere la nostra professionalità al servizio della comunità.

​All’inaugurazione è intervenuto il Presidente di UAI Lazio, Francesco Michele Abballe, che ha voluto testimoniare personalmente l’importanza di questo nuovo presidio:

​Questi sono progetti in cui crediamo sempre fortemente. È fondamentale metterci la faccia e la voglia di lavorare per stare vicini agli artigiani e alle famiglie. Auguro a questo team un buon lavoro, certo che questa sede diventerà un punto di riferimento per il territorio. Si tratta della seconda sede a Tivoli dove c’è già quella di via M. Planco 10, che ha riscosso da subito grande successo.

​La nuova struttura di via Marcantonio Nicodemi è già operativa per offrire:

• ​Consulenza alle Imprese: Supporto normativo e tecnico per artigiani e PMI.

• ​Servizi CAF: Assistenza per 730, ISEE, modelli RED e adempimenti fiscali.

• ​Patronato: Gestione pratiche pensionistiche, invalidità, disoccupazione e consulenza previdenziale.

​Con questa nuova apertura, l’Unione Artigiani Italiani conferma la sua missione di prossimità, portando professionalità e soluzioni concrete direttamente sui territori.