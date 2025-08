Inaugurata alla GAM di Catania la mostra ‘Romanzo italiano’

Sarà aperta al pubblico fino al 27 agosto

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è inaugurata alla Galleria d’Arte Moderna di Catania, GAM, e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 agosto con ingresso libero, la mostra di Franco Carlisi e Francesco Cito ‘Romanzo italiano’, a cura di Giusy Tigano.

L’esposizione, che si concentra sul rito nuziale tra Sicilia e Campania, supera i confini geografici per esplorare il matrimonio come rito di passaggio universale, mettendo in evidenza l’intensità emotiva che lo attraversa: l’attesa, la promessa, il cambiamento.

Un invito a riscoprire il senso profondo del legame e del tempo condiviso, che trasforma la mostra stessa in un rito in cui lo spettatore è chiamato a sostare, ascoltare, ricordare, o anche solo immaginare.

Un’esperienza immersiva sensoriale e riflessiva che, alla forza evocativa delle immagini, aggiunge quella della musica del compositore e pianista Davide Ferro.

Giuseppe Paolo Di Caro, Dirigente dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania:

Un ringraziamento sentito e doveroso a chi ha reso possibile questa straordinaria mostra, ma innanzitutto ai due artisti, veri protagonisti di questo racconto visivo. La fotografia – linguaggio potente e profondamente contemporaneo – spesso anticipa i mutamenti del costume, le sfumature della società. In questa occasione poi, si fa ancora più evocativa grazie all’abbraccio con la musica di Davide Ferro, che ne amplifica il potere emozionale.

Alla serata inaugurale, che ha riscosso un grande successo anche tra gli addetti ai lavori, hanno partecipato inoltre: Giovanni Mirulla, Direttore della testata d’arte D’A e Presidente del Circolo AMPI-MCL; Giusi Lombardo, Presidente Operae Milò; Piergiuseppe De Luca e Michele Cristaldi, Presidente e Vicepresidente del Movimento Cristiano Lavoratori; Alessandro Fangano, Presidente del comitato UNICEF di Catania; Giorgio Drago, Presidente dell’Associazione d’arma di cavalleria; Pippo Pappalardo, critico fotografico e redattore di Gente di Fotografia; Enzo Napoli, già Capo Segreteria presso l’Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana.

In esposizione alla GAM di Catania oltre 120 fotografie in bianco e nero tra realismo e poesia. Attraverso uno sguardo consapevolmente distante dagli stereotipi estetici e narrativi, Franco Carlisi e Francesco Cito – i cui lavori sono tratti rispettivamente dai progetti ‘Il valzer di un giorno’ e ‘Matrimoni napoletani’ – restituiscono al matrimonio tutta la sua complessità, facendone un microcosmo carico di dinamiche emotive e identità culturali.

Giusy Tigano, curatrice della mostra:

Sono profondamente orgogliosa che questa mostra approdi finalmente in Sicilia, anima stessa di uno dei due autori: Franco Carlisi, la cui sensibilità visiva racconta con rara intensità il tessuto socioculturale di questa terra. Un sentito ringraziamento va al Comune di Catania, che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta espositiva, a SMI Group e, per l’edizione catanese a Operae Milò di Catania, partner ormai insostituibile di questa avventura, e non da ultimo a tutti i partner e media partner che hanno creduto nel progetto con passione.

Franco Carlisi: