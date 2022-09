Inaugura la terza edizione dei ‘Job Film Days’

In programma dal 27 settembre al 2 ottobre a Torino

Riceviamo e pubblichiamo.

Prende il via ufficialmente la terza edizione dei ‘Job Film Days’, sotto la direzione di Annalisa Lantermo, il festival dedicato alle tematiche del lavoro e dei diritti. La manifestazione prenderà il via il 27 settembre e si concluderà il 2 ottobre. Saranno coinvolti diversi luoghi e cinema di Torino.

L’inaugurazione

Martedì 27 settembre, alle ore 20:30, al Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema, in Sala 1, dopo i saluti delle autorità e dei partner si terrà una lettura dell’attrice e doppiatrice Elena Canone. Seguirà la proiezione del film di apertura della terza edizione dei ‘Job Film Days’, ‘Working Class Heroes’ di Milos Pusic, Serbia, 2022, 85′, che fa parte della sezione Est Europa.

La pellicola, ambientata a Novi Sad, in Serbia, racconta la storia di un gruppo di operai edili che lavora al completamento di un edificio in un clima di illegalità e corruzione, senza tutele, sfruttato dai «padroni» Lidija e Miki. Poi, però, sei uomini si ribellano e portano a compimento un gesto liberatorio. È un film che, attraverso l’ironia, riesce a portare sul grande schermo temi importanti e attuali.

Il programma del primo giorno

Alle ore 17:00, presso la Sala 3 del Cinema Massimo, prenderà il via il programma dedicato a Francesca Comencini, con la proiezione di ‘Un giorno speciale’, Italia, 2012, 89′. Nell’opera, Gina sogna di diventare attrice ed è disposta a tutto e riesce ad avere un appuntamento con un onorevole, dove si presenta vestita di tutto punto. Ad attenderla, però, è un’auto blu guidata da Marco, suo coetaneo, mentre gli impegni dell’onorevole posticipano l’atteso incontro, fino al confronto finale.

La regista sarà protagonista di una masterclass gratuita il 29 settembre alle ore 19:00 al Cinema Massimo, Sala 3, condotta da Giuseppe Gariazzo. Prenotazione via email: programmazione@museocinema.it.

Gli eventi dei ‘Job Film Days’ partiranno al mattino, alle ore 11:00, con un appuntamento in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, presso la sede dell’ente, via Pietro Giannone, 10.

Sono in programma quattro cortometraggi:

‘Qui c’è da ottimare’ di Massimo Smuraglia, Italia, 2022, 8′;

‘L’uomo d’acciaio’ di Adamo Mastrangelo, Italia, 2021, 6′;

‘Anthony, 22 anni, operaio delle ferrovie, morto sul lavoro’ di Filippo Ortona, Francia, 2021, 12′, doc;

‘Inverno / Timo’s Winter’ di Giulio Mastromauro, Italia, 2020, 16′.

Dopo la proiezione seguirà un incontro con Luisella Fassino e Luca Furfaro, Ordine dei Consulenti del Lavoro, oltre a Fabrizio Bontempo, Presidente Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. Ingresso a invito.

Alle ore 15:00 è in programma un altro evento speciale, presso la Sala 3 del Cinema Massimo, organizzato con Piemonte Movie, Aiace e Sottodiciotto Film Festival. Sarà proiettato il film ‘La fabbrica del sogno’ di Max Chicco, Italia, 2020, 90′, in anteprima nazionale. I protagonisti, Andrea e Michele, frequentano un liceo in provincia di Torino.

Quando appare loro il fantasma di una donna, insieme a Christian iniziano un’indagine che li porta a conoscere quanto accadeva nella fabbrica di colori Ipca di Ciriè (TO), dove molti lavoratori sono morti di tumore.

Seguirà un incontro con Alessandro Gaido, Piemonte Movie, e un Q&A con il regista. Interverrà anche Enrico Verra, AIACE.