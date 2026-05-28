Inaugura a Todi (PG) ‘Interpreting Landscapes. Another Italy’

Il vernissage della mostra fotografica di Giulio D’Ercole a cura di Diana Daneluz è in programma il 29 maggio 2026 all’ArtEX Workshop Gallery

Riceviamo e pubblichiamo.

ArtEX Workshop Gallery, Nido dell’Aquila a Todi (PG), inaugura venerdì 29 maggio 2026 alle ore 18:30 la mostra fotografica ‘Interpreting Landscapes. Another Italy’ di Giulio D’Ercole, curata da Diana Daneluz, con il Patrocinio del Comune di Todi.

In esposizione, in quella che è la decima mostra del fotografo romano, quaranta fotografie di grande formato che attraversano quattro regioni italiane – Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria e Puglia – con uno sguardo che rifiuta la facile retorica della “bellezza” dei luoghi per restituire al paesaggio la sua complessità, la sua tensione, la sua verità più profonda.

Il Trentino-Alto Adige di D’Ercole non è quello delle guide alpine.

La Toscana non coincide con l’icona delle colline dorate. Le atmosfere nebbiose e nostalgiche dell’Umbria rivelano una vena intimista.

La Puglia porta con sé quella qualità dell’aria e della luce che è già racconto prima ancora dello scatto.

Quattro luoghi osservati con un unico intento: aspettare il momento in cui il paesaggio smette di recitare la parte di sé stesso. E allora rivelarlo nella sua interezza.

Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà visitabile presso ArtEX Workshop Gallery, Nido dell’Aquila, Todi dal 29 maggio al 14 giugno, venerdì, sabato e domenica, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, con ingresso libero.

La fotografia di Giulio D’Ercole viene letta come un’opera capace di fondere paesaggio, atmosfera e tensione simbolica – una riflessione sul rapporto tra l’uomo e l’immensità del mondo naturale. Proprio qui risiede la forza del suo scatto: nell’attimo in cui il visibile lascia emergere qualcosa di più profondo.

W. Scott Olsen – Digital Frames

Il fotografo

Giulio D’Ercole (Roma, 1961) è fotografo e documentarista. Laureato in Lettere e Filosofia con formazione in sceneggiatura (UCLA) e broadcasting (NYU), ha lavorato come producer per RAI Corporation a New York e successivamente in Kenya per le principali agenzie delle Nazioni Unite e numerose ONG internazionali.

In quel periodo fonda Canvas Africa Productions, producendo documentari e fotoreportage sui progetti umanitari sul campo. Rientrato in Italia nel 2014, insegna fotografia presso l’Università Pantheon Technology and Design di Roma e fonda Rome Photo Fun Tours.

Dal 2022 vive a Todi, dove prosegue la sua ricerca fotografica e artistica. Il suo sguardo, formato nel documentario sociale e nel ritratto umano, non domina né invade il paesaggio: attende. E nel momento in cui la realtà si rivela, lo fissa nello scatto.