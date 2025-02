‘In vino sanitas’ presentazione libro a Prosperity

Appuntamento il 23 febbraio a Napoli con Antonio Emanuele Piedimonte

Domenica 23 febbraio, ore 18:30, presso lo spazio espositivo e di incontri Prosperity APS, associazione nata contro lo sfruttamento del lavoro minorile in Oriente, a cura di Luigi Magliocco, sita in via Santa Lucia n. 110, a Napoli, si terrà la presentazione del libro del giornalista saggista Antonio Emanuele Piedimonte ‘In vino sanitas – Mito e storia: il vino come cura tra alchimia, farmacia e medicina‘, Edizioni Sub Rosa.

Saluti Luigi Magliocco Presidente Prosperity APS

Dott. Prof. Michele Fasolino già Ispettore Ministero Pubblica Istruzione

Dott. Altiero Biello Medico Chirurgo studioso di Medicina tradizionale

Dott. Antonio Ostuni Antichista cultore delle Antichità pompeiane ed ercolanensi

Dott. Quirino Tirelli Biologo nutrizionistaa Etologo alimentare

Modera: Arch. Giacomo Ciccarelli Giornalista cultore di studi tradizionali

Ingresso libero.

Info: 338/5804233

Brochure Prosperity

Per dettagli sull’Associazione si rimanda all’intervista al Presidente, Luigi Magliocco.

Il libro

Alchimia, farmacia, medicina: il vino accompagna i passi dell’uomo sin dagli albori, ma il suo uso a scopo terapeutico è poco noto ai più. Questo breve excursus – che spazia tra archeologia, mito, storia, cronaca e poesia – ne ricostruisce la storia dalla più remota antichità all’alba del Terzo millennio.

Il dono di Dioniso è stato usato anche come anestetico, antipiretico, disinfettante, diuretico, antisettico, cicatrizzante, ma soprattutto come componente essenziale per la creazione e l’utilizzo di colliri, creme, sciroppi, infusi, decotti, irrigazioni, gargarismi, elisir e molto altro.

Del suo utilizzo sanitario vi sono innumerevoli tracce: «… gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi (…) lo portò a una locanda e si prese cura di lui», si legge nel “Vangelo di Luca” (10, 29-37).

Nel Cinquecento, il medico Leonardo Fioravanti scrive: «…tutte queste cose che ho raccontato del vino sono operazioni di grandissima meraviglia (…) con tali cose si possono fare grandi esperienze nell’arte della medicina, della chirurgia e dell’alchimia».

Nell’Ottocento nasce il successo dei “vini medicinali”, primo fra tutti il “Vino Mariani”, realizzato con foglie di coca del Perù; una bevanda che entusiasma re, regine, papi e altre celebrità: «Vi mando mille ringraziamenti, caro Mariani, per questo vino di giovinezza che procura la vita, conserva la forza (…) e la restituisce a quelli che non l’hanno più», scrive Émile Zola.

La storia del vino come medicamento si srotola tra tavolette sumere, papiri egizi e copti, testi greco-romani, racconti biblici, manoscritti della Schola medica salernitana e documenti dedicati a vicende singolari, come quella del “vino-viagra” del misterioso Cagliostro. Strettamente legato alla sfera dell’eros e della magia, il vino ha ispirato creatività e passioni artistiche che hanno reso il mondo più bello.

Balsamo per le ferite esistenziali e unguento per la psiche, è l’antidepressivo più antico: «… eleva l’anima e i pensieri, e le inquietudini si allontanano dal cuore dell’uomo», scrive Pindaro (V secolo a.C.).

Opinione ripresa dallo storico bizantino Michele Psello: «…una consolazione per chi è depresso e una cura per chi è malato». Parole che evocano un poeta a noi vicino, Leopardi: «Il piacer del vino è misto di corporale e di spirituale. (…) Anzi consiste principalmente nello spirito».

L’autore

Antonio Emanuele Piedimonte Napoletano, giornalista professionista, saggista, fotografo. Ha scritto per i principali quotidiani e periodici italiani, tra cui “la Repubblica” e il “Corriere della Sera”. Ha vinto i premi “Cilento”, “Cypraea” e “Fanzago”.

Cura seminari sulla comunicazione e il giornalismo alla Federico II, e si occupa della comunicazione e delle relazioni esterne per il Museo delle Arti Sanitarie di Napoli.

Tra le sue pubblicazioni: ‘Scrivere – Guida ai mondi della parola scritta’, Simone Libri, insieme con Antonella Cilento; ‘Il Cimitero delle Fontanelle’, Electa; ‘Spiritismo a Napoli’, Edizioni Scientifiche Artistiche.

Per le edizioni Intra Moenia ha dato alle stampe: ‘Partenope e le altre’; ‘Filtri e magie d’amore: da Orazio a Shakespeare, da Gesualdo a Jung’; ‘Nella terra delle janare’, edito in collaborazione con il ‘Corriere dell’Irpinia; ‘Napoli sotterranea’; ‘Raimondo di Sangro Principe di Sansevero’; ‘Amori napoletani’; ‘Napoli: uomini, luoghi e storie della città smarrita’.

E ancora: ‘Tra i misteri di Partenope’, Esse Libri, e ‘Sterminator Vesevo – Antologia di racconti vesuviani’, curato con Natascia Festa per le edizioni Dante & Descartes.

In qualità di esperto ha partecipato ai programmi TV ‘Mistero’, su Italia1, e ‘Voyager’, su Rai 2.