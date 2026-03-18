In Trentino edizione record per il Campionato Nazionale di sci CSI

Tanti giovanissimi in gara: il 62% dei pettorali ad atleti under 14

Riceviamo e pubblichiamo.

Sta per aprirsi il cancelletto di partenza del Campionato Nazionale di sci alpino del CSI, che torna in Trentino a San Martino di Castrozza nel bellissimo panorama incorniciato dal Passo Rolle, dopo esserci stato in passato nel 2007 e nel 2008.

Neve fresca, caduta nelle ultime ore, per la manifestazione sportiva che gode del contributo della Provincia Autonoma di Trento e realizzata in collaborazione con Trentino Marketing, dove da domani sono attesi gli arrivi dei 614 finalisti: 360 nelle categorie maschili e 254 in quelle femminili, per quella che si preannuncia un’edizione record per lo sci alpino arancioblu.

Dal 20 al 22 marzo lamine ben sciolinate e attacchi regolati al meglio per il via alle diverse gare sulle piste Rekord e Valbonetta e sui pendii all’ombra delle affascinanti Pale di San Martino.

Ogni slalomista sarà in gara una volta al giorno; al cancelletto di partenza 35 sci club, in rappresentanza di 7 Regioni e 10 Comitati italiani. In Trentino netta la predominanza lombarda, 439 atleti qualificati.

Sono 380 i pettorali consegnati alle 19 società bergamasche, nell’albo d’oro associativo le più presenti in gara e sul podio nelle varie edizioni, e c’è poi la bella novità del Comitato di Milano che debutta nel nuovo millennio in una finale di sci tricolore con 55 portacolori di due sci club: La Neve e Campelli, quest’ultimo con 48 iscritti, secondo solo dietro al Cornuda di Feltre, che in Trentino vedrà scendere per il titolo 55 suoi sciatori.

Reggio Emilia, Modena, Verona, e Fermo sono gli altri Comitati presenti in Trentino che vantano almeno 10 sciatori in finale. Il più esperto in gara sarà il veterano reggiano Gianpietro Gigli dello Sci Club Lupi di Civago, quasi 80 anni e tante partecipazioni ai campionati CSI.

Il più piccolo al via è invece il SuperBaby Paolo Del Favero, del Play Life School Feltre, che compirà sette anni nell’antivigilia di San Silvestro. Assai significativo il dato emergente da questa manifestazione, ossia l’eccezionale e promettente partecipazione giovanile: due terzi degli iscritti possiede meno di 14 anni.

Guardando meglio, nel Trofeo Baby, riservato alle sole categorie Under 12, Super Baby, Baby e Cuccioli, gareggeranno 379 bambini, cui sono stati assegnati il 62% dei pettorali.

Per loro tanto divertimento nelle tre prove in programma: slalom Gigante, slalom Speciale, palo nano, e Super Gimkana, con paraboliche, salti, 360°.

Giovedì 19 marzo, dalle ore 21:00 si terrà la riunione dei capidelegazione presso la Casa della Montagna. Venerdì 20 marzo il primo slalom gigante di apertura andrà a suddividere i finalisti in base al risultato rispetto al ‘tempo minimo di qualificazione’.

I migliori tempi di giornata andranno a concorrere nel Trofeo Gold, che nelle mattinate di sabato e domenica impegnerà i qualificati in un secondo gigante ed in uno slalom speciale per laureare i campioni nazionali del CSI.

Gli altri rimarranno in gara per conquistare il Trofeo Silver, partecipando ad altri due giganti nelle due giornate conclusive del weekend di gare.

La somma dei punti di ogni sci club, domenica 22 marzo nel primo pomeriggio, decreterà la graduatoria del Trofeo Superteam a incoronare la regina degli sci club CSI attraverso una speciale classifica, compilata aggregando i punteggi ottenuti dai migliori atleti in ciascuna prova di finale.

A premiare i neocampioni nazionali, oltre ai membri della commissione tecnica nazionale di sci, vi sarà il Vicepresidente nazionale vicario Andrea De David.