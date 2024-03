In Toscana in programma il primo incontro di Infratel con le Regioni

Appuntamento il 27 marzo a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ha come tema ‘Libertà e democrazia digitale: infrastrutture, servizi e connettività’ il primo di una serie che Infratel avrà con le Regioni.

Infratel Italia è il soggetto attuatore della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga,

Si inizia dopodomani, mercoledì 27 marzo alle 10:00, nella sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

La Toscana sarà dunque la prima regione italiana ad essere protagonista dell’iniziativa che avviene sotto l’egida del Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in collaborazione con Aniet Sit.

Per la Regione vi parteciperanno il Presidente, Eugenio Giani e l’Assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo, mentre per Infratel ci sarà l’Amministratore delegato Pietro Piccinetti, Marco Ambrosini, Chief innovation officer del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e poi Simone Gheri, Direttore di ANCI Toscana e Luigi Piergiovanni, Presidente di Anie Sit l’associazione che rappresenta le aziende che si occupano di progettazione e realizzazione di infrastrutture tecnologiche.

Il convegno fa parte dell’iniziativa ‘Infratel incontra le Regioni’, una serie di tavoli di lavoro per condividere con istituzioni, comunità del territorio e operatori le strategie e le azioni per dare impulso al completamento delle infrastrutture delle reti ultraveloci.

L’appuntamento avrà come focus la situazione in Toscana.