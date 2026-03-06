‘In the mood for Marilyn’ al Teatro Civico 14

Maggie Salice in scena l’8 marzo a Casagiove (CE)

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 8 marzo, alle ore 18:00, in data unica, va in scena al Teatro Civico 14 di Casagiove (CE), ‘In the mood for Marilyn’, monologo scritto da Letizia Rita Amoreo, interpretato da Maggie Salice e diretto da Roberto Galano, con scene di Cristiano Russo, consulenza coreografica di Pau Aran Gimeno ed editing audio di Vito Scudo.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro dei Limoni, accende i riflettori su una delle figure più iconiche e controverse del Novecento: Marilyn Monroe.

I biglietti sono disponibili online su www.teatrocivico14.it al costo di €15, intero, e €12, ridotto under 30, over 65 e convenzioni.

Attraverso la forma del monologo contaminato dal teatro-danza, lo spettacolo indaga la frattura tra l’immagine pubblica e l’identità privata dell’attrice, interrogandosi su chi siamo quando nessuno ci osserva e su quale prezzo siamo disposti a pagare per aderire ai modelli imposti dalla società.

A più di sessant’anni dalla sua tragica e discussa scomparsa, la figura di Marilyn – nata Norma Jean Mortenson – continua a essere oggetto di riflessione culturale, simbolo di una celebrità che consuma e trasforma.

La società costruisce modelli di felicità preconfezionata, sorrisi calibrati e vite in serie: Marilyn ne è l’emblema più potente. Più ci si conforma, più si rincorre un’idea di successo che promette salvezza; eppure, dentro, qualcosa continua a gridare.

È in quella frattura che lo spettacolo affonda le sue radici, esplorando il conflitto tra Norma Jean e Marilyn, tra la donna e il personaggio, tra l’essere e l’apparire.

Due identità, una sola anima. O forse nemmeno due, ma una moltitudine che si moltiplica sotto lo sguardo del pubblico e dei media. Il linguaggio scenico, arricchito dalla dimensione corporea e coreografica, amplifica questo sdoppiamento, trasformando il monologo in un’esperienza immersiva e sensoriale.

‘In the mood for Marilyn’ è un invito a guardare oltre lo schermo, non è solo un omaggio a un’icona immortale, ma uno specchio potente e attuale in cui il pubblico può riconoscersi; non un semplice ritratto biografico, ma un viaggio nei labirinti della psiche. La scena diventa spazio mentale, territorio sospeso tra creazione e dissoluzione, tra il big bang dell’identità e il buco nero dell’annullamento.

‘In the mood for Marilyn’

di Letizia Rita Amoreo

con Maggie Salice

regia di Roberto Galano

scene di Cristiano Russo

consulenza coreografica di Pau Aran Gimeno

editing audio di Vito Scudo

una produzione Teatro dei Limoni

Un ringraziamento speciale a Massimo Iannantuoni per le foto