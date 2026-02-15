In Senato convegno su Ossicini e su Legge istitutiva Ordine Psicologi

Il confronto è in programma il 18 febbraio nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro

Riceviamo e pubblichiamo.

Mercoledì 18 febbraio 2026, dalle 16:30 alle 19:00, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, presso il Senato della Repubblica, si terrà il convegno ‘Giornata di studio su Adriano Ossicini’, su iniziativa del senatore Filippo Sensi e promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

L’incontro sarà dedicato alla figura di Adriano Ossicini e al significato storico e istituzionale della legge che ha istituito l’Ordine professionale degli psicologi.

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali della Viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, della direttrice generale DGRUPS del Ministero della Salute Mariella Mainolfi, del Senatore Filippo Sensi, del senatore Mario Occhiuto e del Presidente della Commissione Affari sociali del Senato Francesco Zaffini.

Introdurranno i lavori la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Maria Antonietta Gulino e il presidente della FNOMCeO Filippo Anelli.

Nel corso del convegno sono previste le conversazioni con Cristina Ossicini, alla quale verrà conferito un riconoscimento da parte del CNOP, e con lo psicologo e psicoanalista Giorgio Bartolomei.

Inoltre, sarà dedicato un momento di ricordo alla professoressa Maria Rita Parsi.

A seguire, una tavola rotonda con Paolo Michielin e David Lazzari, già presidenti del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, e con Andrea Falzone, consulente legale del CNOP.

Infine, il panel ‘Lo sport è terapia’ con Valentina Di Mattei, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, e Alessandra Ruberto, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise.

A moderare il dibattito sarà il giornalista Fabio Mazzeo.

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta in streaming sulla web TV del Senato.

Programma