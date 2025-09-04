In Regione Toscana delegazione USA guidata dal Governatore Hawaii

Comune volontà di rafforzare i rapporti tra Toscana e Stati Uniti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, oggi è stata ricevuta una delegazione del Consiglio dei governi statali degli Stati Uniti, guidata dal Governatore dello Stato delle Hawaii, Josh Green, accompagnato dalla first lady Jaime Green.

Ad accogliere la delegazione sono stati l’Assessore regionale all’economia e al turismo e il Presidente del Consiglio regionale.

Nel portare i saluti del Presidente della Regione Toscana, l’Assessore ha sottolineato l’importanza dell’incontro come occasione di dialogo e collaborazione tra la Toscana e gli Stati Uniti.

In particolare, è stata evidenziata la volontà di approfondire le opportunità di sviluppo economico e turistico, con un focus sui settori dell’innovazione tecnologica, del turismo sostenibile e dell’economia blu.

Oltre al Governatore delle Hawaii e alla first lady, erano presenti la Console generale degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard, e numerosi rappresentanti dei governi statali americani: Elgie Sims Jr., Illinois, Judith L. Swank, Pennsylvania, Cameron Sexton, Tennessee, Kevin Ryan, Connecticut, e Cameron Ward, Alabama.

All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti del mondo imprenditoriale toscano, tra cui Diego Gaggioli, Amministratore delegato di Elettromar – l’azienda che ha curato la realizzazione della metropolitana di Honolulu – e il fondatore del gruppo Acquavillage, noto per i parchi tematici ispirati alla cultura hawaiana, riconosciuti tra i migliori parchi acquatici d’Europa. Presente anche Gabriele Baccetti, Direttore di Confindustria Toscana.

La riunione ha evidenziato una comune volontà di rafforzare i rapporti tra Toscana e Stati Uniti, promuovendo investimenti, progetti condivisi e sinergie in grado di valorizzare le eccellenze locali, favorire l’occupazione e sostenere una crescita sostenibile e innovativa.