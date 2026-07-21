In Regione Lazio presentato Masterplan per Istituto Strampelli di Rieti

Rinaldi: ‘Un primo passo concreto che ci consente di impegnare i primi 7 milioni di euro per la rinascita di un luogo simbolo del territorio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il progetto di rigenerazione e riqualificazione dell’Istituto Sperimentale di Granicoltura ‘Nazzareno Strampelli’ di Rieti compie un passo decisivo con la presentazione del Masterplan, entrando nella fase operativa.

Nel pomeriggio di ieri, nella sala conferenze dell’Assessorato ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, si è svolto il tavolo tecnico durante il quale è stato presentato il Masterplan.

Si tratta di un passaggio fondamentale che consentirà ai tecnici, ai progettisti e a tutti gli attori coinvolti di avviare le successive fasi operative per il rilancio del complesso, destinato a ospitare la futura sede della Facoltà di Agraria di Rieti.

Un intervento strategico che interessa non solo il comprensorio storico dello Strampelli, ma anche quello rurale, e che contribuirà in maniera significativa alla riqualificazione di un intero quadrante della città.

L’area, su indicazione del Comune di Rieti e dell’Assessore all’Urbanistica Giovanni Rositani, è stata infatti inserita nel Piano Città.

Con la presentazione e l’approvazione del Masterplan prende ufficialmente il via la fase operativa di un progetto che rafforzerà le attività di ricerca, sperimentazione e innovazione, valorizzando un contesto urbano ricco di potenzialità e restituendo nuova centralità a un luogo simbolo della storia scientifica e agricola del territorio.

L’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha dichiarato: