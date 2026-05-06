In piazza Municipio torna lo Sport Kids Festival

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Si terrà in piazza Municipio sabato 16 maggio la terza edizione dello ‘Sport Kids Festival’ Napoli, presentata oggi a Palazzo San Giacomo.
Sarà allestito un villaggio sportivo a ingresso libero dove i bambini e i ragazzi potranno conoscere e sperimentare numerose discipline.
Sono in programma anche iniziative dedicate alla prevenzione e ai corretti stili di vita, in collaborazione con l’ASL Napoli 1.
Il festival rientra nel calendario del Comune per ‘Napoli Capitale Europea dello Sport’.