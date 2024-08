In Israele i luoghi e gli appuntamenti per la Festa di Maria Assunta

Dal Nord a Sud del Paese una panoramica dei luoghi più significativi collegati con la figura della madre di Gesù insieme agli appuntamenti solenni previsti per questa importante ricorrenza

Ai tempi di Gesù, la città di Nazaret era un piccolo villaggio. I suoi abitanti erano contadini e artigiani che, probabilmente, dipendevano dalla vicina città di Sefforis per la maggior parte delle merci e dei servizi.

Da scavi archeologici sappiamo che la città antica del tempo di Gesù si trovava nella zona dell’attuale Basilica dell’Annunciazione e della vicina Chiesa di San Giuseppe.

L’attuale Basilica dell’Annunciazione, costruita negli anni 1960 – 1969, è il santuario cristiano più grande del Medio Oriente. La Basilica, progettata dall’italiano Giovanni Muzio, è stata costruita su due livelli: una chiesa superiore e una inferiore.

La chiesa superiore viene usata dalla parrocchia cattolica romana locale. La grande cupola sovrastante la navata raggiunge un’altezza di 60 metri. È stata progettata in modo da rappresentare un giglio bianco, uno dei simboli iconografici della Vergine Maria. Sulle pareti della navata ci sono mosaici che furono donati da varie comunità cattoliche di tutto il mondo.

L’intera basilica è ricca di simboli cristiani e iscrizioni ad essi legati. La facciata meridionale è dedicata alla Vergine Maria e la sua statua sovrasta il muro. Su questa facciata appare la preghiera Salve Regina e la parola Ave circonda l’entrata. Dodici sculture in rilievo che rappresentano eventi importanti della vita di Maria decorano le porte.

Giovedì 15 agosto alle ore 19:30 ora italiana, 20:30 in Israele, è prevista l’adorazione eucaristica per Maria nella Basilica.

Sefforis. L’ipotesi del luogo dell’infanzia di Maria

A 6 km da Nazareth in direzione nord ovest, su una collina che si innalza sopra la valle di Bet Netofah, si trovano le rovine dell’antica Sefforis, oggi definita la ‘città dei mosaici’ ubicata all’interno di un sito gestito da tutti ‘Autorità dei Parchi di Israele. Questo fu il centro amministrativo della Bassa Galilea dai tempi del Secondo Tempio fino al 4º secolo.

Secondo una tradizione dei primi tempi della chiesa, questo è il luogo dove nacque Maria e vissero i suoi genitori. Ai piedi della città antica fu costruita nel 12º secolo una chiesa crociata dedicata ai Santi Anna e Gioacchino, i genitori di Maria.

Oggi la Chiesa è in rovina e rimane solo il muro orientale del santuario. Il sito appartiene al convento francescano moderno dei Santi Anna e Gioacchino, ma eccezionale risulta una visita a questo luogo di straordinaria importanza archeologica e di grandissimo significato spirituale per la figura di Maria.

All’interno del sito, che è inserito nel percorso del cosiddetto Gospel Trail, possono anche celebrare messe all’aperto.

Il Monastero Stella Maris di Haifa

Il monastero carmelitano di Stella Maris sul Monte Carmelo a Haifa è dedicato alla Vergine Maria nella sua qualità di Nostra Signora Stella del Mare, Stella Maris, in latino. Il monastero è anche considerato il centro mondiale dell’Ordine dei Carmelitani.

La chiesa celebra anche la Sacra Famiglia e il profeta Elia. Una statua del profeta situata nella grotta/cripta ricorda la tradizione secondo la quale Elia talvolta si fermò qui.

Il monastero, situato sul lato occidentale del Monte Carmelo, domina il Mar Mediterraneo. Il vicino faro evoca l’immagine di Maria nel suo ruolo di intercessione nella Chiesa come ‘spirito guida’.

Salendo a questo luogo dalla moderna Haifa si gode di uno straordinario panorama, fruendo di uno dei luoghi più belli per la cristianità e per la devozione a Maria. Nella giornata del 15 agosto verrà celebrata una messa solenne nella giornata della festa dell’Assunzione.

Tutti gli appuntamenti a Gerusalemme per la festività dell’Assunzione

Appuntamento alla Chiesa della Dormizione

L’Abbazia Benedettina di Hagia Maria Sion – l’Abbazia della Dormizione – fu consacrata nel 1910. Fu costruita su parte del sito della precedente basilica bizantina di Hagia Sion e una successiva chiesa crociata, S. Maria del Monte Sion. Il grande mosaico di stile bizantino nell’abside centrale rappresenta Maria che tiene il piccolo Gesù.

Nella chiesa si trova una grande e imponente cripta dedicata alla Dormizione. Al centro della cripta si trova una statua di avorio e legno intagliato che rappresenta Maria che dorme. La cupola della cripta è decorata con mosaici che rappresentano Gesù circondato da sei donne dell’Antico Testamento: Eva, Miriam, Giaele, Giuditta, Rut e Ester.

12 pilastri dell’ambulacro esterno rappresentano i 12 Discepoli che erano presenti alle ultime ore della vita di Maria. In uno degli interrati della chiesa attuale è possibile vedere tracce architettoniche di mura e fondamenta bizantine e crociate precedenti.

Una visita a questo luogo è irrinunciabile per la bellezza del sito e la spiritualità del luogo dove eccezionale per la scoperta dell’eccellenza dei luoghi dedicati a Maria in Terra Santa.

L’Abbazia della Dormizione invita tutti alla Messa solenne dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, giovedì 15 agosto alle ore 10:00.

Al Getzemani con la Custodia

La Custodia di Terra Santa ricorderà Maria in due momenti di grande raccoglimento spirituale.

Il giorno 14 agosto con una veglia alle ore 20:30 presso il Giardio e il giorno 15 con una messa solenne alle ore 10:00 all’interno della Basilica presieduta dal Custode di Terra Santa, Padre Francesco Patton OFM, per concludere poi le celebrazioni nel pomeriggio con i Vespri a cui farà seguito una breve processione alla Tomba di Maria.

Trasmissione in diretta dal Christian Media Center della Messa Solenne delle 10:00 al Getsemani:

Monastero di Ein Karem

La Sorgente di Maria, secondo la tradizione cristiana, Ein Karem, è il luogo di nascita di San Giovanni Battista e il luogo nel quale abitavano i suoi genitori Zaccaria e Elisabetta. Il Nuovo Testamento parla della visita di Maria a sua cugina Elisabetta quando entrambe attendevano la nascita di un figlio.

Molti siti nel villaggio sono collegati a quella visita. Il sito oggi gestito dalla custodia è uno dei più importanti dei più suggestivi di tutta Israele.

Anche ad Ain Karem verranno organizzati momenti solenni per la festività dell’Assunzione.

