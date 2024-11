In Europe We Care for Beef a Gustus 2024

Qualità, sostenibilità e networking

Si è conclusa con grande soddisfazione la partecipazione del progetto europeo In Europe We Care for Beef, promosso da AOP Italia Zootecnica, alla fiera Gustus, tenutasi presso la Mostra d’Oltremare di Napoli dal 17 al 19 novembre.

La manifestazione, dedicata all’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, si è rivelata un’importante vetrina per la promozione delle eccellenze zootecniche e un momento cruciale per il networking tra professionisti del settore, aziende e appassionati.

Lo stand del progetto, situato nel padiglione 3, ha accolto numerosi visitatori, offrendo un ricco programma di attività che ha messo in risalto la qualità e la sostenibilità della carne bovina certificata.

Lunedì 18 novembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione, durante la quale i rappresentanti del progetto hanno illustrato gli obiettivi principali e le iniziative volte a valorizzare la carne bovina.

A seguire si è tenuto il workshop dal titolo ‘Il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia e il Consorzio Sigillo Italiano: nuove opportunità per la zootecnia e non solo per quella bovina da carne’ nel quale sono stati approfonditi temi chiave per il settore.

Il dibattito, animato da esperti e rappresentanti di rilievo come Alessandro De Rocco, presidente dell’AOP Italia Zootecnica, e Giuliano Marchesin, Direttore della stessa organizzazione, accompagnati da Franco Martini, Presidente del Consorzio Sigillo Italiano, Nicola De Leonardis, Presidente della Cooperativa Agricola Terramadre, Gabriele Melluso, presidente nazionale di Assoutenti, e Susanna Bramante, Agronoma e consulente della nutrizione, ha suscitato un vivace confronto sui nuovi orizzonti della zootecnia sostenibile.

Tra gli interventi di maggiore rilievo, spicca quello di Nicola Caputo, Assessore all’agricoltura della Regione Campania, che ha espresso il completo supporto della Regione verso iniziative volte a valorizzare le produzioni di eccellenza del territorio e dell’intera filiera zootecnica.

Caputo ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, produttori e consumatori per promuovere la qualità e la sostenibilità delle produzioni.

Non sono mancati i momenti dedicati al gusto e all’interazione diretta con il pubblico.

I visitatori hanno potuto partecipare a degustazioni di battuta di carne al coltello, un prodotto di eccellenza che esprime al meglio la qualità e la cura degli allevamenti certificati dal Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.

Inoltre, presso lo stand si sono tenuti momenti di confronto con esperti del settore, che hanno risposto alle domande del pubblico, approfondendo temi legati alla nutrizione, alla sostenibilità e al benessere animale.

Il progetto In Europe We Care for Beef continua così il suo percorso di sensibilizzazione, portando avanti l’obiettivo di valorizzare la carne bovina e di costruire un dialogo sempre più forte tra produttori, istituzioni e consumatori.