In Consiglio regionale Campania la presentazione del ‘Progetto Sveva’

Copricapo realizzati da donne migranti per pazienti oncologiche del Policlinico Federico II

‘Progetto Sveva. Laboratorio di sartoria. I copricapo delle donne migranti per le pazienti oncologiche’.

È il tema del convegno, che si terrà mercoledì 11 dicembre, alle ore 11:00, nell’Aula del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, nel quale verrà presentata l’iniziativa di solidarietà realizzata dalla Cooperativa sociale ‘Il Sentiero’ di Teggiano, nell’ambito dei progetti SAI – Sistema Accoglienza e Integrazione, per la realizzazione di turbanti e copricapo per pazienti oncologiche.

Interverranno la Presidente della Consulta regionale per la condizione della Donna, Ilaria Perrelli, il Consigliere regionale e dirigente medico della Chirurgia generale ed Oncologica Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – Policlinico – di Napoli, Tommaso Pellegrino, la Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia, il Sindaco di Bellosguardo, Geppino Parente, il Sindaco di Atena Lucana, Luigi Vertucci, il Presidente della Cooperativa sociale ‘Il Sentiero’, Fiore Marotta, il Presidente dell’Associazione ‘Ri-Guarda OdV’, Don Vincenzo Federico, l’Amministratore unico del Museo della Moda Fondazione Mondragone Napoli, Maria D’Elia, il Direttore U.O.C. Oncologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – Policlinico – di Napoli, Roberto Bianco.

Modererà lavori la giornalista Stefania Marino.

Inoltre dieci donne ‘sfileranno’ con diversi modelli di copricapo tra cui quelli denominati ‘Rebecca’, ‘Vivian’, ‘Samya’, ‘Jamila’, ‘Chantal’.

Il Progetto Sveva, nato nel 2023 ed è dedicato alla memoria di Sveva Ferrajoli, moglie di Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo, vede la realizzazione, nei lavoratori di Sala Consilina e Bellosguardo, di copricapo, da parte di donne migranti, che sono state o sono attualmente in accoglienza ad Atena Lucana, a Sant’Arsenio, Sanza, Buonabitacolo e Montesano sulla Marcellana.