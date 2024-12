In Consiglio regionale Campania il Premio ‘Orsola Apuzzo’

La cerimonia di consegna è in programma il 16 dicembre

Il Premio ‘Orsola Apuzzo’, dedicato alla giovane ostetrica di Pimonte, prematuramente scomparsa in un tragico incidente stradale in Germania, dove si stava recando per un colloquio di lavoro.

La consegna dei Premi per studenti meritevoli, che si trovano in una situazione di disagio economico e che frequentano il Corso di Studio in Ostetricia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, previsti dalla Legge Regionale della Campania n. 18 del 29 dicembre 2022 e ss.mm.ii., si terrà lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 11:30 nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13.

Parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, il Presidente della Commissione Regionale Lavoro, Giovanni Mensorio, il Professore Emerito Raimondo Pasquino.