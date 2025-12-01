In Consiglio regionale Campania il Premio al Merito Civico 2025

La cerimonia è in programma il 3 dicembre

Mercoledì 3 dicembre alle ore 11:00, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, nell’Aula Multimediale del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, primo piano, si terrà l’iniziativa ‘Premio al Merito Civico’, istituita dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, che consegnerà i riconoscimenti ad Enti ed Istituzioni che si sono particolarmente distinti in tema di inclusione e solidarietà delle persone con disabilità.

A riceverli saranno:

l’Istituto Comprensivo Statale 17 Angiulli

per l’insegnamento a tutti gli alunni della classe la Lingua dei Segni Italiana, LIS, permettendo la piena inclusione degli alunni con disabilità;

l’Azienda ‘EMM Systems Consulting’

per aver favorito l’inserimento lavorativo di persone con disabilità;

il Comune di Ercolano

per l’impegno ad essere una comunità amica delle persone con disabilità, favorendo la partecipazione attiva, all’interno della comunità, attraverso servizi idonei;

l’Impresa Sociale ‘Isolahabile’

perché, con il progetto ‘Lorkinos Naval Living Lab’, ha permesso il superamento delle barriere, il miglioramento della qualità della vita e ha compiuto un’opera di recupero alla legalità e alla socialità;

l’Associazione ‘Il Forno di Vincenzo’

perché è stato un esempio di opportunità di lavoro e di realizzazione di un progetto di vita per persone con disabilità;

la Casa Mehari

perché, tramite la formazione, ha consentito un’opportunità di futuro e di inclusione sociale per le persone con disabilità,

la Fondazione ‘Casa dello Scugnizzo’

perché tramite la propria attività di sostegno ai più fragili ha dato testimonianza di possibilità di riscatto e di speranza;

l’Associazione ONLUS ‘La Forza del Silenzio’