In Consiglio regionale Campania dibattito sul Bilancio regionale

I diversi interventi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in Commissione, insieme con il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico, che ha consentito di sviluppare un ampio e sereno confronto tra maggioranza e minoranza, di giungere alla definizione ed approvazione di una manovra finanziaria che ha forte valore ed impatto socio sanitario, per la cultura, per i trasporti, per il rifinanziamento di leggi approvate negli anni precedenti e che hanno prodotto positivi effetti per i cittadini e le cittadine della Campania.

Lo ha detto il Presidente della Commissione Regionale Bilancio, Corrado Matera, PD, introducendo il Bilancio all’esame del Consiglio regionale.

È seguito un ampio dibattito.

Il capogruppo del M5S, Gennaro Saiello, ha sottolineato:

Siamo molto soddisfatti di questo Bilancio regionale che ha una forte impronta sociale, per le fasce deboli, per i cittadini tutti, impiegando le risorse pubbliche per intervenire sui grandi temi del nostro territorio, dalle politiche sociali, all’ambiente, al lavoro, al trasporto siamo riusciti a sbloccare problematiche come quella della bonifica d Agrimonda, che si trascinava da tantissimi anni e che, con le risorse investite dalla Giunta, giunge a positiva conclusione.

Il Consigliere Luca Cascone, A Testa Alta, ha sottolineato:

Annuncio il ritiro degli emendamenti e chiedo un impegno della Giunta, come annunciato, in particolare per i trasporti per la costiera e per la realizzazione di una piattaforma unica dei trasporti regionali che possa consentire ai cittadini il facile accesso.

Il capogruppo di Fico Presidente, Nino Simeone, ha sottolineato:

Voglio entrare nel merito del Bilancio, in particolare approfondendo il Bilancio gestionale, per comprendere, nel dettaglio degli interventi, come vengono impiegate le risorse regionali e affinché vengano impiegate in modo ottimale.

Il capogruppo di FI, Massimo Pelliccia, ha detto:

È un bilancio senza coraggio, perché, ad esempio, non sono stati tagliati tanti fondi destinati a realtà inefficaci, ma nel contempo, con l’art. 24 si sopprime l’AGEAC, un’agenzia che i rappresentanti dei coltivatori hanno definito necessaria. Ci sono, poi, iniziative importanti, come la bonifica dei siti di Acerra e Mariglianella, che vedono forti economiche di bilancio. Abbiamo presentato numerosi emendamenti su temi importanti, a cominciare dalla sanità, contro le liste d’attesa.

Il Consigliere Giuseppe Barra, Noi di Centro, ha detto:

Non c’è stato il tempo di approfondire il Bilancio né di presentare emendamenti ma tengo a sottolineare che ci sono le possibilità di migliorare e di fare bene soprattutto nella sanità.

Sebastiano Odierna, Riformisti Moderati Cirielli Presidente ECR, ha sottolineato:

Occorre migliorare la spesa delle risorse nella sanità e per le persone con disabilità e ridurre la spesa per settori che ne assorbono senza dare alcuna reale risposta ai bisogni dei cittadini.

Rosario Andreozzi, AVS, ha sottolineato:

Conosciamo la sofferenza sociale del nostro territorio perché l’abbiamo vissuta e, quindi, condividiamo profondamente che le risorse regionali debbano andare a favore delle fasce deboli, ad esempio, risorse destinate ad opere inutili, come ‘Il Faro’, vanno destinate ad un reddito universale per le famiglie bisognose.

Il Consigliere di Casa Riformista, Ciro Buonajuto, ha detto:

Il nostro è un voto favorevole convinto e consapevole perché apprezziamo molto lo sforzo del Presidente Fico, della Giunta, della Commissione Bilancio, per approvare un provvedimento che, in un quadro molto ristretto, ha saputo dare risposte importanti sulla sanità sui trasporti, sulle fasce deboli.

Il Consigliere Fernando Errico, FI, ha sottolineato:

I territori delle aree interne continuano ad essere penalizzati, un esempio per tutti è la problematica del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, uno dei temi che abbiamo focalizzato nei nostri emendamenti e che, ad oggi, non hanno trovato risposta.

Il capogruppo di FdI, Raffaele Maria Pisacane, ha detto:

Come opposizione abbiamo voluto aspettare e verificare anche la discontinuità che il Presidente Fico sta mettendo in campo rispetto alle precedenti legislature, abbiamo apprezzato alcune scelte, come quelle per la rimozione delle barriere architettoniche e per la cultura, ma non è stato realizzato quel necessario coinvolgimento del Consiglio ed, infatti, non sono state accolte importanti proposte provenienti dal nostro Gruppo ma anche da consiglieri della maggioranza. Per questo, il nostro voto è contrario.

Pellegrino Mastella, Noi di Centro, ha detto:

Un Bilancio importante e che si concentra in particolare sulla sanità e sul sociale occorre fare molto di più per i territori delle aree interne, in particolare per la sanità, per i trasporti e per la cultura delle aree interne.

Il capogruppo del PD, Maurizio Petracca, ha evidenziato:

Sul tema della sanità, innanzitutto le risorse destinate alla sanità campana del piano nazionale di riparto devono aumentare ed essere adeguate alla popolazione del nostro territorio. In questo quadro, il lavoro svolto dal Presidente Fico è di molto apprezzabile perché, con un margine di manovra molto ristretto, ha saputo costruire il Bilancio regionale, anche dedicando attenzione alle leggi approvate da questo Consiglio regionale e questo conferma la volontà della migliore sinergia tra Giunta e Consiglio.

Roberto Celano, FI, ha rimarcato:

Verificheremo che il Bilancio non sia solo il ‘libro dei sogni’ che si concretizzi per il rilancio della nostra terra, ma i problemi della sanità in Campania non possono essere imputati a scelte del Governo centrale in quanto essi dipendono esclusivamente dagli sprechi registrati nelle precedenti legislature e da scelte scellerate che hanno smantellato strutture di eccellenza.

Giovanni Porcelli, capogruppo di A Testa Alta, ha evidenziato:

Su questo Bilancio si è registrato un importante lavoro sinergico tra Giunta e Consiglio, grazie al lavoro del Presidente Fico e dell’intero Consiglio, da oggi mi aspetto che ci sia una battaglia comune per far sì che la Campania abbia i 250 milioni per la sanità che le sono dovuti e per l’uscita dal Piano di rientro.

Il capogruppo di Avanti Campania PSI, Andrea Volpe, ha concluso: