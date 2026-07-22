In Consiglio Campania dibattito sul TPL richiesto dal centrodestra

Le diverse voci in campo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

In Campania, il diritto alla mobilità, che costituisce uno dei diritti individuali e collettivi fondamentali, garantito sia dalla Costituzione che dai Trattati dell’Unione Europea, sostanzialmente è negato, a seguito di una lunga crisi strutturale che dura da oltre un decennio e che si sostanzia in un servizio pessimo, un’offesa permanente a milioni di persone. Non solo in provincia e nella città di Napoli ma su tutto il territorio della Campania. Prendiamo atto, però, che c’è stato un importante azione di discontinuità da parte del Presidente della Regione Roberto Fico con la nomina di Pietro Diamantini, già eccellente manager di Alta Velocità di Trenitalia, ad Amministratore Unico di EAV, Ente Autonomo Volturno, l’azienda regionale di trasporto pubblico della Campania. E questo lascia ben sperare. Il nostro auspicio, infatti, è che la nostra regione possa recuperare nel settore dei trasporti e garantire ai cittadini un sistema di mobilità pubblica adeguato ad una grande regione e con una città capoluogo che è diventata meta turistica internazionale.

È quanto ha affermato il Capo dell’Opposizione di Centrodestra, Gennaro Sangiuliano, introducendo i lavori della seduta monotematica sul Trasporto Pubblico Locale, del Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, richiesta dai gruppi del centrodestra, e presentando i contenuti della risoluzione presentata dall’opposizione tesa a impegnare la Giunta ad avviare uno studio trasportistico finalizzato a valutare la realizzazione di una linea tramviaria quale ipotesi di riconversione del tracciato ferroviario dismesso Cancello – Napoli; a che la nuova gestione EAV promuova, nei termini previsti dalla legge, un’azione di responsabilità nei confronti dei manager della passata gestione; a che, dopo un’accurata indagine interna, vengano segnalati alla magistratura tutte le criticità eventualmente emerse; a che la Regione Campania e la stessa l’EAV si costituiscano parte civile in tutti i procedimenti contro ex manager.

Quando nel 2015 abbiamo iniziato questo immenso lavoro alla guida della Regione Campania, abbiamo trovato, per quanto riguarda i trasporti, un settore devastato e numerose aziende fallite. Negli ultimi dieci anni, è stato fatto un grandissimo e lungo lavoro per risanare le aziende, per investire sulle tecnologie, sul patrimonio rotabile, sugli abbonamenti degli studenti, grazie ai quali oggi 130 mila studenti viaggiano gratuitamente nel nostro trasporto pubblico locale, sulla bigliettazione integrata. Oggi si può e si deve fare meglio per garantire servizi efficienti e di qualità.

È quanto ha affermato il Presidente della Commissione Regionale Trasporti, Luca Cascone, A Testa Alta, che ha aggiunto:

Questa è la verità di cui il centrodestra deve prendere atto. Oggi abbiamo la possibilità di poter proseguire il lavoro fatto e di raggiungere ulteriori importanti obiettivi a cominciare dal rilancio della Circumvesuviana che è la più bella rete ferroviaria in Europa perché non esiste altrove una rete ferroviaria che attraversa luoghi così belli sul piano naturalistico e caratterizzati da un immenso patrimonio storico e culturale ed anche densamente popolata.

Il Consigliere Giuseppe Barra, Casa riformista – Italia Viva – Noi di Centro, ha sottolineato:

Non condivido il contenuto della mozione di maggioranza né tantomeno, ovviamente, quella presentata dall’opposizione, ciò in quanto la mozione della mia coalizione non contiene alcun riferimento alla mancanza di trasporti che penalizza i cittadini che vivono nell’area a nord di Napoli, dove ci sono grandi città, da Giugliano a Frattamaggiore, a Casalnuovo, e non ci sono mezzi di trasporto adeguati per la città capoluogo e tra i Comuni dell’area. Questi territori sono le vere aree interne della Campania. Quindi, rilevata questa grave carenza, il mio voto sulla mozione sarà esclusivamente un voto di fiducia.

Il capogruppo Francesco Iovino, Riformisti e Moderati, Lista Cirielli, ECR, ha detto:

Per dare slancio al settore dei trasporti in Campania, occorre ragionare tutti in termini costruttivi a cominciare dalle mozioni oggi all’esame del Consiglio per trovare una sintesi e realizzare una strategia ampia e credibile per dotare il nostro territorio di un sistema integrato dei trasporti adeguato alle nostre realtà.

Il capogruppo di ‘Roberto Fico Presidente’ Nino Simenone ha ricordato:

Questa Giunta ha programmato un investimento di un miliardo di euro per il settore dei trasporti, ma resta il problema della grande penalizzazione nella ripartizione del fondo nazionale per i trasporti che vede, ad esempio, la Campania, che ha meno chilometri ferroviari ma molte più stazioni, ricevere meno risorse rispetto alla Lombardia che, al contrario, ha più chilometri ma meno stazioni e quindi meno spese determinate dal personale in esse operante. Questo è un problema che va posto nell’ambito della Conferenza delle Regioni e che i consiglieri del centrodestra dovrebbero porre all’attenzione del Governo centrale.

La Consigliera Angela Parente, Forza Italia, ha detto:

Il litorale domitio soffre una grave carenza di infrastrutture e di trasporti e che, nelle more della realizzazione dei previsti interventi infrastrutturali, la Giunta regionale garantisca mezzi di trasporto sostitutivi come quello su gomma, tenendo ben presente che il territorio non è interessato solo da movimentazione per il mare ma che presto sarà anche sede della nuova Facoltà di Medicina.

Il Consigliere Roberto Celano, FI, ha ricordato:

Dal 2010 al 2013 ci sono stati i tagli più pesanti del fondo nazionale dei trasporti , motivo per il quale l’allora assessore Sergio Vetrella fu costretto a ricorrere all’aumento delle tariffe dei titoli di viaggio , ora, però, bisogna andare avanti e dimostrare di saper realizzare quel necessario cambio di passo di cui i cittadini campani necessitano.

Il Consigliere Fernando Errico, FI, che ha proposto, tra l’altro, di realizzare una metropolitana regionale per collegare le aree interne, ha detto:

Il diritto alla mobilità significa diritto al lavoro, allo studio e realizzazione di quel principio di uguaglianza e di pari opportunità tra le diverse parti del territorio, a cominciare dalla provincia di Benevento, che è caratterizzato da una situazione di isolamento. Per questo il Sannio chiede che gli venga riconosciuto ciò che gli spetta e questo Consiglio monotematico deve dare risposte concrete in questa direzione.

Il capogruppo di FI Massimo Pelliccia ha detto:

Innanzitutto ringrazio il Presidente Fico e il Vicepresidente Casillo per aver compreso la nostra posizione sull’EAV e di aver messo in campo una serie di iniziative per realizzare un cambio di passo. Quando si parla di mobilità, sono coinvolti diritti fondamentali, come il diritto al lavoro e all’istruzione e, quindi, costituisce una pessima scelta, ad esempio, togliere ai cittadini della tratta Napoli – Nola – Baiano per dare maggiore soddisfazione alla tratta Napoli – Sorrento. La nostra speranza è che il trasporto pubblico funzioni e la nomina di Pietro Diamantini alla guida dell’EAV è un primo passo verso questo obiettivo.

Il capogruppo del PD Maurizio Petracca ha evidenziato:

All’epoca del governo regionale Caldoro, furono commessi errori politici catastrofici soprattutto per le aree interne, basta ricordare che la Benevento – Cancello fu chiusa e l’Irpinia è stata tagliata fuori dall’alta velocità.

Petracca ha chiesto all’Assessore regionale ai trasporti Mario Casillo di delineare una strategia per i trasporti che tenga conto innanzitutto delle aree interne.

Il capogruppo di AVS Rosario Andreozzi ha evidenziato:

C’è stata una volontà politica di far fallire il CTP, l’azienda più antica del Paese, che copriva l’area metropolitana di Napoli. C’è stato un lavoro enorme per EAV, si poteva fare meglio, ma tanto si poteva fare. Oggi si è voltato pagina in modo positivo. La scelta del manager è stata positiva. Occorre anche ricostruire un nuovo patto con i lavoratori, eliminare i contenziosi, e rilanciare un nuovo patto con la cittadinanza. C’è bisogno di tempo ma siamo sulla strada giusta.

In conclusione, il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo ha detto che la priorità è quella dei treni, per quanto riguarda la Circumvesuviana, ricordando che la Giunta ha stanziato 300 milioni di risorse per avere altri cinquanta treni e si appresta a fare un investimento serio per il rifacimento delle stazioni, le quali versano in condizioni di degrado e necessitano di interventi anche per l’accessibilità per le persone con disabilità.

Inoltre, in Regione Campania, per quanto riguarda i trasporti, è in atto una rivoluzione con la variante Cancello che porta tutti i treni regionali fino all’Alta Velocità di Afragola con un servizio di trasporto che cambierà totalmente. La prima manovra che ha fatto questa Giunta è stata aggiungere 26 milioni al fondi trasporti che serviranno a realizzare solo le opere già in corso ma non quelle future. C’è un problema complessivo che riguarda, poi, le risorse disponibili se si tiene presente che Milano spende un miliardo di euro all’anno per i trasporti, e Napoli solo 200 milioni di euro. Occorre, quindi, una politica a livello centrale che consideri Napoli ed il Mezzogiorno nel ruolo che meritano nell’ottica della crescita e dello sviluppo del Paese.

Infine, il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico per sottolineare: