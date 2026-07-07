In Consiglio Campania convegno su linguaggi inclusivi e hate crimes

Il convegno sul valore e l’etica della parola e per contrastare l’odio online è in programma il 9 luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

‘Linguaggi inclusivi e ‘hate crimes’ (crimini d’odio), le parole per dirlo e l’ascolto competente’.

È il tema del convegno, promosso dall’Osservatorio regionale sulla violenza e sulle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, con la collaborazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni e dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, che si terrà, nell’Aula ‘Giancarlo Siani’ del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, il 9 luglio 2026 dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

Modereranno il Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla violenza e sulle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, Antonello Sannino, e la Presidente del Corecom Campania, Carola Barbato.

Al centro del confronto, il valore e l’etica della parola e persone LGBTQIA+ ed i crimini d’odio e il web: i rischi della rete e gli strumenti per contrastare l’odio online.

Interverranno, tra gli altri, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, i componenti dell’Osservatorio, Carlo Alfaro, Carlo Cremona, Marisa De Martino, Federico Maria de Luca, il giornalista e docente Alessandro Cecchi Paone, il giornalista ‘diversity editor‘ de ‘La Stampa’, Pasquale Quaranta, il Commissario Capo della Polizia di Stato – Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Campania, Guido Cuomo.

Il Presidente Sanino sottolinea: