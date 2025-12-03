In Commissione Cultura Lombardia approvato pdl ‘Sport per tutti’

Sala: ‘Una legge per sostenere le attività del volontariato sportivo anche come antidoto al bullismo nelle scuole’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

‘Promozione dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo’: questo è il titolo del progetto di legge approvato oggi all’unanimità in Commissione Cultura presieduta da Anna Dotti, FdI.

Il provvedimento ha l’obiettivo di sostenere le attività organizzate nell’ambito dell’associazionismo sportivo che abbiano finalità educative e sociali e che mettano al centro i ragazzi, gli anziani e le persone con disabilità.

La Presidente Anna Dotti, FdI, sottolinea:

Un testo che vuole incentivare un modello di ‘sport per tutti’ basato sul rispetto della persona e delle regole, nonché sulla tolleranza e sulla lealtà, valorizzando quella grande e imprescindibile risorsa del mondo dello sport che è il volontariato.

L’iniziativa di legge prevede l’istituzione della Giornata regionale dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo per sensibilizzare tutti i cittadini lombardi: la data individuata è quella del 5 dicembre di ogni anno, coincidente con la Giornata internazionale del volontariato, proprio in considerazione del fatto che il volontariato nel mondo dello sport da solo rappresenta più del 50% del volontariato nelle sue varie forme e declinazioni ed è l’anima del sistema sportivo dilettantistico.

L’articolo 3 del testo di legge si sofferma in particolar modo sull’importanza della prevenzione e del contrasto a fenomeni negativi come le baby gang, il bullismo e il cyberbullismo.

Il relatore del progetto Andrea Sala, Lega, ha commentato:

Non vogliamo limitarci a sanzionare il disagio, ma a prevenirlo attraverso l’inclusione e indirizzando il volontariato sportivo direttamente nelle scuole. Lo sport è un potente agente di riequilibrio sociale. Insegna ai ragazzi a sviluppare quell’empatia che è il vero antidoto alla devianza.

Compito dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sarà quello di indire, attraverso uno stanziamento iniziale di 80mila euro, un bando di concorso annuale con borse di studio destinate agli allievi delle scuole che producano studi, tesi ed elaborati inerenti la diffusione della cultura dell’ideale sportivo e la valorizzazione del volontariato.

Spetta sempre alla Regione sostenere il cuore pulsante dell’associazionismo sportivo lombardo, costituito dai volontari, attraverso forme di incentivazione per l’organizzazione di iniziative formative e di volontariato nelle associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale prevedendo, per quelle in possesso dei requisiti previsti dalla legge e iscritte ai relativi albi, la possibilità di presentare progetti di leva civica.

L’efficacia delle azioni di volontariato svolte nelle scuole e delle iniziative di sensibilizzazione organizzate per avvicinare i cittadini al volontariato sarà oggetto di monitoraggio da parte della Giunta che trasmetterà una relazione a cadenza biennale sugli esiti della legge in termini di diffusione del volontariato.

Il progetto di legge, in attesa di approdare in Aula consiliare, ha raccolto un consenso bipartisan.