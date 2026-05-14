In Commissione Attività Produttive Lombardia audizioni sul caso Hoepli

Valcepina: ‘La scelta di liquidare un simbolo del patrimonio culturale meneghino sa di resa. Saremo al fianco dei lavoratori’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Dispiace che la proprietà di una libreria simbolo di Milano e non solo, come Hoepli, si sia sottratta a un incontro in Commissione che era stato richiesto a febbraio, quando ancora si poteva fare qualcosa per scongiurare la scelta della liquidazione volontaria.

Sono queste le parole con cui la Consigliera Chiara Valcepina, FdI, ha introdotto l’audizione che aveva richiesto e che si è svolta in Commissione Attività Produttive sul caso della libreria indipendente Hoepli, che il prossimo 26 maggio chiuderà i battenti e che ha rappresentato non solo la storia culturale di Milano, ma anche quella dell’istruzione italiana.

Seduti al tavolo della Commissione erano presenti i legali liquidatori della società, il Comune di Milano, Città Metropolitana, Afol Metropolitana e le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.

Il Presidente della Commissione Marcello Ventura, FdI, ha sottolineato:

Purtroppo, questa audizione arriva in una fase tardiva a liquidazione già avviata. Di fronte a una perdita che lascerà senz’altro un vuoto culturale, ora è necessario concentrarsi sul destino dei dipendenti per cui sembra che si stia lavorando tra parti sindacali, azienda e istituzioni per garantire le migliori tutele possibili.

La notizia sulla crisi della storica libreria meneghina era circolata nel mese di febbraio e aveva mobilitato istituzioni, cittadini e media. La Consigliere Valcepina aveva richiesto con urgenza un’audizione in Consiglio regionale per affrontare il tema.

I legali a cui è stata affidata la liquidazione dell’azienda hanno spiegato:

Non abbiamo potuto accettare la convocazione di febbraio perché la proprietà non si era ancora riunita e non era stata ancora presa una decisione sui destini dell’azienda.

Il 10 marzo poi è stata avviata la liquidazione volontaria dovuta

sia a una situazione economica finanziaria destinata a diventare molto critica, sia a un conflitto endosocietario insanabile tra i soci, ovvero a dissidi interni

come hanno spiegato i legali.

Un evento che ha messo fine a una storia di oltre un secolo e mezzo di una libreria indipendente e altamente specializzata che era stata fondata nel 1870 dal libraio svizzero Ulrico Hoepli.

Una crisi che coinvolge 89 dipendenti: per oltre 50 di loro il 26 maggio inizierà una cassa integrazione straordinaria a zero ore della durata di 24 mesi, mentre 9 lavoratori passeranno alla Mondadori che lo scorso 30 aprile ha acquistato il ramo dell’editoria scolastica.

Le sigle sindacali hanno commentato:

Si tratta di una soluzione parziale che non ci soddisfa pienamente. È necessario un impegno condiviso tra istituzioni, aziende e parti sociali per attivare le migliori politiche di ricollocamento possibili.

La liquidatrice ha inoltre confermato l’apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 20 dipendenti, finalizzata a favorire uscite incentivate verso la pensione o nuove occupazioni.

Valcepina evidenzia:

Quando si parla di aziende che rappresentano il patrimonio di una città, c’è una responsabilità imprenditoriale che non si può non assumersi, ovvero condividere le proprie scelte con la comunità che una realtà come Hoepli ha contribuito a fare crescere. È una scelta che sa di resa da parte della proprietà. Vedere un simbolo culturale meneghino e anche nazionale frammentato come uno spezzatino in diversi rami di azienda è inaccettabile. Come istituzione faremo di tutto per stare al fianco dei lavoratori molti dei quali vantano competenze professionali di altissimo livello.

Un supporto e un percorso di accompagnamento riservato ai dipendenti che è stato confermato in Commissione anche da Città Metropolitana di Milano e dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.