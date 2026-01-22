In Commissione Attività Produttive audizioni su So.GI.S di Sospiro (CR)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Al centro della seduta odierna della Commissione Attività Produttive presieduta da Marcello Ventura, FdI, il futuro della storica industria chimica So.GI.S di Sospiro, in provincia di Cremona, dove gli impianti sono fermi dallo scorso aprile, e dei suoi lavoratori, che non ricevono stipendi da mesi a seguito dell’interruzione della fornitura di gas da parte di Shell Energy per insolvenza.

In apertura di Commissione Marcello Ventura, che ha richiesto le audizioni odierne, anche a seguito delle preoccupazioni espresse dal primo cittadino di Sospiro (CR), Fausto Ghisolfi, per la situazione della So.G.I.S., ha sottolineato:

L’incontro di oggi ha permesso un primo confronto concreto tra rappresentanze sindacali e proprietà dell’azienda e ha aperto l’opportunità di attenzionare la crisi occupazionale di questa azienda a Regione Lombardia che aprirà un tavolo sulla questione prima possibile.

Dopo anni di perdite, nel 2024 il pacchetto di maggioranza è stato ceduto alle società 7B-OIL Distribuzione e SEVEN B OIL Srl, per poi passare, nel luglio 2025, alla società inglese Multiasset Management Limited.

Come hanno spiegato le rappresentanze sindacali di CGIL Lombardia, CISL Lombardia e UILTEC presenti al tavolo:

Da quel momento ci sono state da parte della proprietà promesse di ricapitalizzazione e rilancio ma nessun atto concreto. Gli impianti sono fermi, i conti correnti pignorati e gli stipendi non pagati. Si è aperta una crisi gravissima che ha determinato la perdita di molte dipendenti, da 71 dipendenti la ditta è scesa a 48, che rappresentano professionalità altamente qualificate e difficilmente reperibili sul mercato.

Inoltre, non è stato presentato alcun piano industriale e non sono arrivati investimenti.