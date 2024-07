In campo ‘TuttInGioco’ a Genova

Premiato nel parco sportivo outdoor della città il Centro Storico Ragazzi, il secondo vincitore del progetto dei centri estivi promosso dal CSI e da Fondazione Conad ETS, con il supporto di Conad Nord Ovest

Riceviamo e pubblichiamo.

Hockey su prato, rugby, badminton, tiro con l’arco: queste sono solo alcune delle discipline praticate all’interno dell’Altum Park, il parco sportivo outdoor di Genova, nonché sede di numerosi centri estivi della città.

Proprio uno di quei centri estivi è stato protagonista martedì 16 luglio di una giornata di giochi, di festa e dell’ultima sfida del progetto ‘TuttInGioco’, che ha assegnato la coppa al Centro Storico Ragazzi.

‘TuttInGioco’ è il progetto frutto della collaborazione tra il Centro Sportivo Italiano e Fondazione Conad ETS, nato per favorire l’attività sportiva nel periodo estivo e per promuovere i valori dell’inclusione e del rispetto all’interno di 50 camp in tutta Italia, partecipanti al Torneo Nazionale estivo degli Oratori.

Sono cinque le finali della 2ª edizione del progetto e altrettante le città dislocate sul territorio italiano che, dopo settimane di attività sportive e ludico-motorie svolte nei centri estivi, sono pronte a festeggiare i propri vincitori e ad ospitare un’ulteriore giornata di sfide, come già accaduto all’inizio della settimana, con la città di Lecce che ha incoronato il primo vincitore della competizione.

È stata una mattina di festa e di tanto sport quella ospitata da Altum Park, in cui circa 80 tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze si sono confrontati in attività multisport, terminate con una sana merenda offerta dalla Cooperativa Conad Nord Ovest, sostenitrice del progetto.

Dalla concentrazione richiesta nelle prove di tiro con l’arco all’agilità necessaria per l’ultimate frisbee e per le diverse stazioni del percorso avventura nella natura, giovani e giovanissimi hanno attinto alle proprie capacità per conquistarsi un posto nella squadra vincitrice della tappa genovese del progetto, sotto la guida dei numerosi istruttori del centro estivo.

Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, ha affermato:

Siamo davvero felici dei risultati raggiunti insieme a Fondazione Conad ETS nell’ambito del progetto ‘TuttInGioco’. Questa iniziativa consente di raggiungere tantissime famiglie e di regalare a migliaia di ragazzi settimane di sport e divertimento in un momento in cui le attività sportive ‘tradizionali’ sono ferme. Grazie al supporto di Fondazione Conad ETS e all’indispensabile collaborazione di istruttori, animatori e parroci, il periodo estivo diventa casa dei tanti valori dello sport. Lo abbiamo già visto a Lecce e a Genova e continueremo a vederlo questa settimana nelle altre tappe del progetto.

I piccoli partecipanti erano accompagnati dal parroco del Centro Storico Ragazzi, padre Andrea Decaroli, che ha sottolineato il potere inclusivo di questa realtà che da anni riunisce parrocchie ed associazioni del centro storico genovese e apre le porte a tantissimi giovani della città, mettendo al primo posto solidarietà e accoglienza.

Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS, ha dichiarato:

Dopo l’entusiasmante esperienza dello scorso anno, siamo felici di aver nuovamente sostenuto il progetto ‘TuttInGioco’ e aver partecipato attivamente agli appuntamenti in tutta Italia, grazie all’impegno delle nostre Cooperative e dei Soci sul territorio. L’attività filantropica della Fondazione mette al centro i giovani, la loro formazione e il loro benessere psicofisico. Siamo convinti che lo sport sia per eccellenza un veicolo di aggregazione, capace di trasferire in modo immediato e concreto alle generazioni più giovani i valori della socialità e dell’inclusione. Per questo ci sentiamo così vicini all’iniziativa, che mette in pratica i valori più alti dello sport, rendendo protagonisti di attività coinvolgenti bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità e trasmettendo loro un messaggio di solidarietà e uguaglianza.

Dopo aver offerto una merenda ai bambini presenti, i Soci Conad Nord Ovest hanno premiato i 20 migliori giovani atleti consegnando a ciascuno una Carta Prepagata Fondazione Conad ETS del valore di 50 euro, un riconoscimento per ribadire la vicinanza della Cooperativa nel sostenere le realtà locali e il tessuto sociale del territorio.

A congratularsi con i ragazzi – per tutti i partecipanti una medaglia in ricordo della giornata – e ad evidenziare il sostegno al progetto ‘TuttInGioco’ erano presenti, presso l’Altum Park San Desiderio, Alessandro Penco, Direttore Rapporto Soci Conad Nord Ovest, insieme ai Soci genovesi Andrea Gambaro, Domenico Carlucci e Stefano Pasotti.

Alessandro Penco, Direttore Rapporto Soci Conad Nord Ovest, insieme ai soci di Genova ha dichiarato:

Il nostro impegno a supporto del tessuto sociale e della comunità locale è parte integrante della missione di Conad Nord Ovest. Sostenere il progetto ‘TuttInGioco’ è stata un’opportunità straordinaria per rafforzare il legame con il nostro territorio. Crediamo fermamente nella responsabilità sociale come fondamento per creare valore e promuovere il benessere collettivo. Attraverso questo progetto, abbiamo potuto offrire ai ragazzi opportunità di sviluppo e momenti di aggregazione, promuovendo una maggiore inclusione sociale. Il nostro coinvolgimento riflette i valori fondamentali della nostra azienda: attenzione al territorio, solidarietà e cooperazione, su cui ci impegniamo a costruire un futuro più sostenibile e migliore per tutti.

Enrico Carmagnani, Presidente del CSI Genova, ha commentato:

L’attività sportiva del CSI Genova è vicina al mondo degli oratori e delle parrocchie e fa leva, in primo luogo, su elementi quali l’accoglienza e l’ospitalità, utilizzando lo sport come strumento per educare i più giovani e non solo. Siamo felici di aver ospitato ad Altum Park una delle finali del progetto ‘TuttInGioco’, che ha permesso a tantissimi bambini della città di prendere parte alle attività estive e in cui vediamo rispecchiati gli stessi valori che promuoviamo ogni giorno.

Il Torneo Nazionale estivo degli Oratori ha dunque già premiato i vincitori di Lecce e Genova, mentre sono altre tre le città pronte ad accogliere le finali.

Oggi in programma la festa sportiva di Reggio Emilia; poi ancora sarà il turno di Pesaro, giovedì 18 luglio e, infine, di Foligno, che chiuderà la settimana venerdì 19 luglio.