In Campania torna l’appuntamento con Birrifici Aperti Unionbirrai

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 16 novembre la Campania sarà tra le protagoniste di ‘Birrifici Aperti Unionbirrai’, la giornata nazionale promossa da Unionbirrai, l’associazione dei piccoli birrifici artigianali indipendenti.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, coinvolgerà oltre 40 birrifici in 15 regioni, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire da vicino il mondo della birra artigianale italiana.

Anche in Campania i birrifici aderenti apriranno le porte ad appassionati, curiosi e neofiti, offrendo visite guidate, degustazioni, racconti sulle materie prime e promozioni esclusive.

A Grottaminarda, il birrificio Ventitré propone ‘Mezzogiorno di Spina’, con sconti sugli acquisti e set degustazione speciali.

A Cairano (AV), Skapte Handcraft Beer accoglierà i visitatori con una beer experience guidata e degustazioni accompagnate da formaggi locali.

Vittorio Ferraris, Direttore generale di Unionbirrai, afferma:

‘Birrifici Aperti Unionbirrai’ è un’occasione per valorizzare le storie dei nostri birrai e il patrimonio culturale e produttivo dei territori in cui operano.

I nostri birrifici non sono solo luoghi di produzione, ma veri e propri presìdi culturali, espressione di qualità, sostenibilità e identità locale.