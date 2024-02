‘In bocca al lupo, viva il lupo!’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma dal 9 all’11 febbraio

All’Altrove Teatro Studio di Roma, dal 9 all’11 febbraio, arriva ‘In bocca al lupo, viva il lupo!’, spettacolo di Francesco Sala e Massimo Wertmüller, interpretato da Massimo Wertmüller, per la regia di Francesco Sala.

Musiche composte ed eseguite dal vivo dal M° Pino Cangialosi. Produzione Milleluci.

Un viaggio teatrale e sentimentale che racconta il millenario rapporto tra il lupo e l’uomo nella Storia. Preoccupati oggi più che mai per la probabile estinzione di questo bellissimo animale, dichiariamo tutti gli animali specie protette; anche dalle fake news che fanno passare l’antenato del cane come bestia terribile e pericoloso assassino, lupo feroce, lupo cattivo, mangiatore di pecore e bambini.

Attenti al lupo! Attenti all’uomo piuttosto!

Cosa possiamo fare difronte a problematiche come quelle di lupi e cinghiali? Riprendere a sparargli contro? Chiudere tutte le specie in apposite riserve? Come ci guardano gli animali?

Wertmüller ci accompagna in una escursione metafisica, surreale, politica, appassionata e divertente sui sentieri della poesia e della storia: inciampa nel mito, media tra pastori antichi e moderni.

Nel suo diario di viaggio c’è la saggezza di Trilussa e quella di Lucrezio, ci sono le sonorità, le musiche, i richiami della natura evocati dalle note di Pino Cangialosi. Alla ricerca del lupo: un viaggio poetico e irriverente per una nuova politica della Natura.

Biglietti:

intero €15,00

Spettacoli:

venerdì e sabato ore 20:00

domenica ore 17:00

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalia, 53

Roma

Per informazioni e prenotazioni:

351-8700413

ipensieridellaltrove@gmail.com