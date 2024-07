In arrivo ‘L’educazione della nonna’, film con Galiena e Borges

Riceviamo e pubblichiamo.

Si stanno concludendo in questi giorni a Rio de Janeiro le riprese del film internazionale ‘L’educazione della nonna’, diretto da Massimo Scaglione e scritto dallo stesso insieme a Joe Luigi Scaglione e Carolina E. Gaudio.

Girato tra lo Stato di Rio de Janeiro e l’Italia, il lungometraggio, liberamente ispirato ad una storia vera, si costruisce su una struttura circolare, mostrando come la cultura riesca ad appropriarsi del degrado, liberando la vita di una ragazza al tragico destino che pareva esserle stato già assegnato.

Le protagoniste sono tre donne: Josephine, anziana arcigna e tiranna proprietaria di una pensione ubicata nell’isola di Rio de Janeiro e nonna della minorenne Conceição, abbandonata dalla madre e cresciuta dalla vecchia parente, che la impiega come domestica nella propria equivoca attività; fino all’incontro con Gina, signora di origini italiane alla quale la giovane racconta i propri tragici trascorsi fatti di soprusi e sfruttamento.

Un incontro che rappresenta per Conceição una svolta e l’inizio di un riscatto sociale e culturale.

‘L’educazione della nonna’ è, infatti, suddiviso in due momenti: il primo di disperazione e degrado, il secondo di riscatto. Il confronto di due culture evidenzia luci e ombre per comunicare allo spettatore le peculiarità sociopolitiche, i costumi, i disagi, i sentimenti e i comportamenti del popolo di Paesi così distanti ma culturalmente vicini.

Il regista dichiara:

Girare in Brasile è stata un’avventura entusiasmante, non è il mio Paese e non è la mia lingua, ma la macchina da presa ha grandi occhi e grandi orecchie e un suo linguaggio, si fa capire e capisce catturando tutto. Lei è l’artefice del dispiegarsi di un racconto.