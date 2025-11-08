In Abruzzo il Campionato Nazionale CSI di Escursionismo MTB

Il 14° traguardo ciclistico nazionale del Centro Sportivo Italiano prevede tre percorsi diversi per tutti i livelli: 12, 28 o 38 km con diversi dislivelli

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo aver assegnato le maglie tricolori del Gravel, il ciclismo del CSI torna in Abruzzo, domenica 9 novembre a Sante Marie (AQ), dove si correrà il Campionato Nazionale di Escursionismo MTB del Centro Sportivo Italiano: un evento che unisce sport, natura e valorizzazione del territorio.

In concomitanza con la Cicloturistica della Castagna, storico appuntamento del panorama sportivo regionale, sono attesi circa 300 corridori sui vari percorsi che attraverseranno boschi, borghi e zone di montagna, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire la bellezza del territorio marsicano.

Sono stati ideati tre percorsi adatti a tutti i livelli di esperienza. Il percorso Family – Young si sviluppa su 12 km con 180 metri di dislivello ed è pensato per famiglie e giovanissimi.

Si tratta di un itinerario pianeggiante immerso nella natura e nei colori autunnali, ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta in sicurezza e divertimento.

Il percorso Full, di 28 km con 650 metri di dislivello, è dedicato ai ciclisti allenati e attraversa sentieri un tempo percorsi dai briganti, con tratti tecnici e panorami suggestivi tra boschi e vallate.

La sfida più impegnativa è il percorso Full Extreme, che si sviluppa su 38 km con 1.000 metri di dislivello.

Si tratta di un itinerario articolato e spettacolare, con salite importanti, sterrati tecnici e

panorami mozzafiato, pensato per i veri temerari e gli appassionati di mountain bike. Ogni partecipante che affronterà i percorsi con entusiasmo e spirito di squadra riceverà la maglia tecnica ufficiale della Cicloturistica della Castagna 2025.

Alla manifestazione saranno premiati anche con una speciale maglia rosa i gruppi più numerosi. Sono previsti riconoscimenti, inoltre, per l’atleta più giovane, per quello più esperto e medaglie per tutti i partecipanti del percorso Family – Young.