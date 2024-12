In 2mila al Conca Film Festival 2024

Cinema, inclusione e sostenibilità per rilanciare i borghi

Un esempio di come i fondi europei Next Generation EU possano servire a riqualificare la proposta turistica e culturale dei piccoli borghi, rendendoli più dinamici e attrattivi per contrastarne lo spopolamento.

Si è conclusa con un successo oltre ogni previsione la seconda edizione del Conca Film Festival, CFF 24: in quattro giorni, oltre 2mila persone, tra visitatori e studenti, hanno raggiunto l’incantevole borgo dell’alto casertano per celebrare, attraverso il cinema, l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, le risorse agricole e paesaggistiche di una terra incontaminata.

Tra proiezioni, ospiti ed eventi collaterali

In un programma di 36 proiezioni, composto dalla sceneggiatrice Claudia De Angelis e dal curatore ed esperto di fumetti Alino, il festival ha accolto nomi di rilievo del cinema, delle arti visivo-narrative e della musica, tra cui Edoardo De Angelis, Alessandro Rak, Dario Sansone, Luca Gianfrancesco, Giovanni Mazzitelli, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Adamo Antonacci, Francesco Dafano, Andrea Scoppetta.

Inoltre, l’hackathon organizzato dalla 012 Academy ha offerto agli studenti un’opportunità unica per coniugare la passione per il cinema con la necessità di trovare soluzioni sostenibili per le aree rurali.

Divisi in team, fino a marzo, i giovani partecipanti continueranno a sviluppare idee innovative per film, documentari e progetti digitali su agricoltura biologica, turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

A maggio, avverrà la selezione delle opere e in estate è prevista una minirassegna dedicata.

Tra gli eventi collaterali del CCF 24, diverse mostre allestite nelle stanze della biblioteca comunale, visite guidate il Castello di Conca e al restauro conservativo dell’affresco del vestibolo e, il 21 dicembre, un focus su agricoltura e monitoraggio ambientale con le api, avvenuto nell’ambito del Consiglio regionale della Copagri, la Confederazione dei produttori agricoli.

L’incontro, animato dal Presidente Salvatore Ciardiello, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’Assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo.

Si lavora alla terza edizione

Il Sindaco David Simone dichiara:

Il Conca Film Festival è stato molto di più di una rassegna cinematografica: ha stimolato un dibattito sulla memoria, sul presente e sul futuro di questo territorio.

Claudia De Angelis e Alino aggiungono: