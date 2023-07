IMR Industries, UGL: ‘Preoccupati per tenuta occupazionale Rieti’

Riceviamo e pubblichiamo.

La decisione di spostare le produzioni della Lamborghini in altri stabilimenti ci lascia basiti, per questo chiediamo al Governo e alla Regione Lazio di intervenire al più presto a garanzia dei livelli occupazionali e delle produzioni programmate.

Siamo molto preoccupati per la tenuta occupazionale dello stabilimento di Rieti: IMR Industries ha cambiato il piano per la reindustrializzazione del sito e così si ritrova ad essere privo di garanzie a medio termine.

Lo dichiara il Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, che spiega:

L’azienda, cambiando il piano industriale, sposta le produzioni che erano previste nello stabilimento laziale di Rieti a quello Marchigiano di Jesi, decidendo così di stravolgere gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali e la Regione Lazio.

Avevamo già espresso le nostre preoccupazioni per la gestione della vertenza da parte del Gruppo, in particolare per le relazioni sindacali piuttosto inconsistenti, da noi segnalate più volte anche attraverso richieste di incontro.

Nel frattempo, si è continuato a perdere tempo e si è continuato a mischiare le carte degli accordi.

La poca chiarezza della direzione IMR Industries a noi è nota ormai da troppo tempo, non a caso abbiamo manifestato il nostro disappunto per un eventuale interessamento del gruppo IMR per l’interessamento della vertenza Wartsila.