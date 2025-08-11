Imprese culturali e creative: in Campania accolte tutte le domande

Giunta stanzia 4.776.197,76 euro
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC n. 56 dell’11/8/2025, sono state approvate le graduatorie relative all’avviso per interventi di sostegno allo sviluppo delle imprese culturali e creative.
Per assicurare un adeguato supporto al tessuto imprenditoriale del settore ed il pieno utilizzo delle risorse disponibili nell’ambito della Programmazione 2021/2027, la Giunta regionale ha programmato lo stanziamento delle risorse necessarie per l’immediato finanziamento di tutte le domande ammissibili.
Questa ulteriore dotazione di 4.776.197,76 euro va, dunque, ad aggiungersi a quella inizialmente prevista dall’avviso, pari a 10 milioni di euro, consentendo così di accogliere tutte le iniziative progettuali ritenute meritevoli di sostegno.
Nel dettaglio, saranno finanziate a valere sull’avviso:
• per l’Ambito A – “Settore culturale e creativo, nella sfera della cultura e del patrimonio culturale”, n. 89 proposte progettuali per un totale di 12.622.442,50 euro;
• per l’Ambito B – “Settore della produzione dei contenuti culturali, della cultura materiale e delle attività correlate, per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi a sostegno del turismo culturale realizzati in una logica di rete e che utilizzano le nuove tecnologie”, n. 28 proposte progettuali per un totale di 2.152.755,46 euro.