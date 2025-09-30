Imprese, Angelilli: Strategia di sistema per la crescita del Lazio

Accordo MIMIT e Unindustria per gli investimenti nel Lazio

Stiamo investendo sulla capacità attrattiva del Lazio con una strategia mirata che agevola l’ingresso e l’avvio di nuove attività economiche. L’accordo tra MIMIT e Unindustria s’inserisce nell’azione della Regione Lazio finalizzata alla crescita territoriale e che si concretizza attraverso un’importante collaborazione istituzionale. La piattaforma Invest in Lazio mette a disposizione risorse per 20 milioni di euro a fondo perduto per sostenere progetti di piccole e medie imprese italiane ed estere per la creazione o l’ampliamento di unità produttive nel Lazio. Abbiamo presentato il bando della Regione Lazio lo scorso giugno nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, rimarrà aperto fino al marzo del prossimo anno.

Lo ha dichiarato Roberta Angelilli Vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, a proposito del protocollo d’intesa tra l’Associazione degli Industriali del Lazio e l’UMASI – l’Unità di Missione Attrazione e Sblocco degli Investimenti del MIMIT – con l’obiettivo di rafforzare la capacità di attrazione e facilitazione degli investimenti nel Lazio.

