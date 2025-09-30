Imprese, Angelilli: Strategia di sistema per la crescita del Lazio

Accordo MIMIT e Unindustria per gli investimenti nel Lazio
Stiamo investendo sulla capacità attrattiva del Lazio con una strategia mirata che agevola l’ingresso e l’avvio di nuove attività economiche.
L’accordo tra MIMIT e Unindustria s’inserisce nell’azione della Regione Lazio finalizzata alla crescita territoriale e che si concretizza attraverso un’importante collaborazione istituzionale.
La piattaforma Invest in Lazio mette a disposizione risorse per 20 milioni di euro a fondo perduto per sostenere progetti di piccole e medie imprese italiane ed estere per la creazione o l’ampliamento di unità produttive nel Lazio.
Abbiamo presentato il bando della Regione Lazio lo scorso giugno nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, rimarrà aperto fino al marzo del prossimo anno.
Lo ha dichiarato Roberta Angelilli Vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, a proposito del protocollo d’intesa tra l’Associazione degli Industriali del Lazio e l’UMASI – l’Unità di Missione Attrazione e Sblocco degli Investimenti del MIMIT – con l’obiettivo di rafforzare la capacità di attrazione e facilitazione degli investimenti nel Lazio.
La Vicepresidente Angelilli ha aggiunto:
La nuova strategia regionale, inoltre, prevede il sostegno alla creazione di nuove startup con oltre 100 milioni di euro per rafforzare l’industria del capitale di rischio e costruire nuove filiere dell’innovazione che vanno ad aggiungersi agli oltre 80 milioni di euro già investiti tra risorse pubbliche e private nella precedente programmazione 2014/2020, sostenendo 40 startup con i fondi Innova Venture e Lazio Venture.