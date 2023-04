Imprenditoria agricola al centro della puntata 15 di Accènti Intoscana

L’ultima tappa del format dedicato ai ragazzi e alle ragazze che, grazie al bando messo a disposizione dal progetto regionale, hanno aperto la loro azienda agricola

Ci porta nella campagna intorno a Pistoia la quindicesima tappa di Accènti Intoscana, il format video di Fondazione Sistema Toscana che racconta le esperienze nate grazie alle opportunità del progetto regionale per le nuove generazioni.

È una storia di ritorno alla terra e i suoi protagonisti si chiamano Diamante e Francesco, due giovani rispettivamente di 27 e 33 anni che grazie al Pacchetto Giovani, bando messo a disposizione dalla Regione attraverso Giovanisì, hanno realizzato il sogno di fare impresa, coniugando tradizione a innovazione.

La giovanissima Diamante, mettendo a frutto le sue competenze professionali e la tradizione familiare, ha avviato un’azienda dove alleva capre e produce formaggi, ha avviato un agriturismo e una fattoria didattica nella zona di Villa di Cireglio.

Francesco, laureato in scienze della produzioni animali, alleva polli e conigli con metodi innovativi nel podere dei suoi nonni, a Larciano, ristrutturato e trasformato in un’azienda innovativa e sostenibile.

Commenta il Presidente della Regione Eugenio Giani:

La storia di questi giovani dimostra come la Regione, attraverso le misure messe in campo con Giovanisì, abbia saputo intercettare il crescente interesse delle giovani generazioni per l’agricoltura. E la risposta che arriva dai giovani che denota grande entusiasmo e voglia di investire e di mettersi in gioco, ci riempie di soddisfazione e fa ben sperare per il futuro, anche sotto il profilo del ricambio generazionale.

Spiega la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi:

Il pacchetto giovani ‘Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani’ è finanziato con risorse del Piano di sviluppo rurale e offre la possibilità, ai giovani under 41, di ottenere un premio a fondo perduto di almeno 40milaeuro per l’avviamento dell’attività agricola e contributi agli investimenti. Grazie ad esso sono state aperte oltre 1200 nuove imprese agricole. Oltre a favorire il ricambio generazionale, queste risorse incentivano nuove imprese condotte da giovani che, con la propensione ad una maggiore dinamicità imprenditoriale, all’innovazione, all’ammodernamento e alla diversificazione delle attività aziendali, contribuiscono ad aumentare la redditività e la competitività del settore agricolo in Toscana.

