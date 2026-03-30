Impianto sportivo di Agliana (PT), ulteriore contributo della Regione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Da poco inaugurato il nuovo campo sussidiario dello stadio comunale di Agliana (PT), con un investimento regionale di 500 mila euro, a completamento di quell’intervento la Giunta ha dato il via libera al contributo di 169.800 euro per finanziare i lavori di adeguamento delle recinzioni dei campi sportivi.

Per quanto riguarda l’erogazione dei fondi, la metà è stata prevista a titolo di anticipo, mentre l’altra metà è prevista a rendicontazione degli interventi entro la fine del 2026.

Il Presidente Eugenio Giani e il Sottosegretario Bernard Dika hanno commentato:

Con grande soddisfazione abbiamo potuto apprezzare alcuni giorni fa gli interventi realizzati per rinnovare completamente un impianto che è centrale per la vita della comunità di Agliana.

Procediamo affiancando e sostenendo tutti i Comuni della Toscana diffusa perché riteniamo che gli investimenti per rendere gli impianti moderni e funzionali siano investimenti sui valori dello sport a beneficio dei giovani e per la crescita delle comunità.