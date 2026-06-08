Impegno e passione nell’esordio di Coppa Italia Lead U15 – U17

La seconda prova del circuito è in programma il 20 e 21 giugno a Verona

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è conclusa a Villa Sant’Angelo (AQ), presso la palestra El Cap, la prima tappa di Coppa Italia Lead Under 15 e Under 17, che ha visto i migliori giovani specialisti della difficoltà sfidarsi per conquistare i primi punti del circuito nazionale.

Nella categoria Under 15 femminile ha trionfato la brissinese Nadja Ranalter, AVS Brixen, già bronzo al CIG Lead U15. L’argento è andato alla milanese Valentina Muzzio, MilanoArrampicata, e il bronzo alla valsesiana Maria Sole Scoccin, Chalk Norris ASD.

Nel comparto maschile ha guadagnato il primo gradino del podio il napoletano Carlo De Cristofaro, Star Wall Climbing Roma, già Campione Italiano Boulder, seconda piazza per il milanese Marco Lippi, ASD Big Walls, e terza posizione per il barese Arturo Zucchi, Timefit SSD, già argento al CIG Lead e Boulder.

Nella categoria Under 17 femminile si è accaparrata la medaglia d’oro la veneziana Giorgia Zanetti, ASD Intellighenzia Project, già Campionessa Italiana Boulder, seguita dalle romane Rebecca Belardinelli, Climbing Side ASD, argento, ed Eleonora Casali, Star Wall Climbing Roma, bronzo.

Sul fronte maschile si è aggiudicato la vittoria il sancandidese Sam Da Pozzo, ASD Cortina 360, argento per il bergamasco Riccardo Rizzoli, Orobia ASD, e bronzo per l’altro orobico Andrea Locatelli, Orobia ASD.

L’appuntamento ora è con la seconda e decisiva prova del circuito, in programma il 20 e 21 giugno a Verona, dove verranno assegnati i trofei.

Per consultare i risultati: https://fasi.results.info/event/1196/