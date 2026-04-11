Impegno del Comune Napoli per occupazione e sviluppo sociale Ponticelli

Manfredi: ‘Il quartiere diventa protagonista’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Tre giorni dedicati al lavoro e allo sviluppo sociale a Ponticelli.

Il Comune di Napoli ha organizzato la nuova edizione di ‘Verso il lavoro’, l’iniziativa promossa dall’Assessorato al Lavoro finalizzata all’incontro tra domanda e offerta di occupazione.

L’evento si svolgerà giovedì 16 e venerdì 17 aprile nel nuovo Centro Polifunzionale per le Famiglie di via Flauto Magico adiacente al plesso dell’Istituto Comprensivo ‘E. De Filippo’.

L’inaugurazione con la partecipazione del Sindaco Gaetano Manfredi, di tutte le Istituzioni e del mondo dell’associazionismo si terrà sabato 18 aprile alle ore 15:00.

Le dichiarazioni

Per Gaetano Manfredi:

L’ulteriore e definitiva crescita di Napoli passa attraverso la dignità del lavoro, la piena occupazione e la valorizzazione dei talenti. Con ‘Verso il lavoro’ costruiamo un ponte concreto tra chi cerca un’opportunità e il tessuto produttivo che ha bisogno di competenze. La nostra Amministrazione sta puntando con decisione sul decentramento sui vari territori: portare questa iniziativa a Ponticelli, in un centro dedicato alle famiglie, testimonia la volontà politica di trasformare e rendere protagonisti tutti i quartieri in luoghi di sviluppo economico e innovazione sociale, consapevoli della lotta sempre più dura che le Istituzioni insieme al mondo dell’associazionismo devono fare contro la criminalità organizzata.

Per Chiara Marciani si continua a investire in politiche attive

che mettano al centro le persone e le loro competenze creando occasioni concrete di incontro con il mondo produttivo. La scelta di ospitare l’iniziativa nel nuovo Centro Polifunzionale per le Famiglie di Ponticelli non è casuale: vogliamo che questi spazi diventino veri presìdi di prossimità, capaci di intercettare il disagio socio-economico, accompagnare le famiglie nei percorsi di presa in carico e offrire strumenti concreti di orientamento e autonomia. Portare qui ‘Verso il lavoro’ significa rafforzare un’idea di welfare attivo, che parte dai territori e costruisce risposte integrate tra lavoro, inclusione e comunità.

L’iniziativa

L’evento mira a favorire l’inserimento attraverso il contatto diretto tra cittadini in cerca di occupazione e operatori qualificati.

L’Amministrazione si avvarrà della partecipazione di soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro, selezionati tramite apposita manifestazione di interesse.

Nel corso della due giorni, i 500 aspiranti lavoratori potranno prendere parte a sessioni informative e sostenere colloqui individuali, utili sia per presentare il proprio profilo professionale sia per acquisire strumenti pratici, a partire dalla corretta redazione del curriculum vitae.

Per partecipare il 16 e 17 aprile è necessaria la prenotazione telematica al seguente indirizzo: https://www.eventbrite.com/o/verso-il-lavoro-2026-121232748126.