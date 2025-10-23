Impegno Comune Napoli per avvio tirocini per disoccupati lunga durata

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A seguito dell’incontro svoltosi questa mattina in Prefettura, il Comune di Napoli ribadisce il massimo impegno nel portare avanti le azioni necessarie per l’avvio, nel più breve tempo possibile, degli 800 tirocini extracurriculari destinati ai disoccupati di lunga durata della Città Metropolitana.

Da Palazzo San Giacomo commentano:

Stiamo lavorando con determinazione per consentire a queste persone di iniziare un percorso per acquisire competenze al fine del loro inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

L’obiettivo è garantire l’attivazione dei tirocini in tempi rapidi, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dall’Avviso pubblico e dalla normativa di settore.