Impatto guerra Iran su economia toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Gli effetti della guerra sotto il piano umano, sociale, etico sono sotto gli occhi di tutti, ma, anche sul piano economico il salasso è molto forte. Per questo voglio innanzitutto rinnovare il mio appello alla pace.

Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani aprendo la conferenza stampa dedicata alle stime dell’IRPET, l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, sulle conseguenze economiche della guerra in Iran, alla presenza del Direttore dell’IRPET, Nicola Sciclone.

Il Presidente Giani ha evidenziato:

Secondo i dati IRPET l’aumento dei prezzi energetici legato al conflitto in Iran potrebbe far salire l’inflazione dell’1% e ridurre il PIL toscano dello 0,3%, mettendo a rischio circa 15mila imprese e oltre 111mila lavoratori, e incidendo per almeno 768 euro l’anno sui bilanci delle famiglie.