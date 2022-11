Immobile di via Ghisleri, nota del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Uso dell’immobile comunale di via Arcangelo Ghisleri a Scampia, l’Amministrazione Manfredi ha affrontato la questione sin dal momento dell’insediamento.

Gli uffici hanno infatti lavorato per individuare il percorso amministrativo idoneo a salvaguardare e valorizzare le numerose associazioni operanti sul territorio.

A tale scopo, la società partecipata dal Comune ASIA – proprietaria di un cespite dell’immobile di via Ghisleri – ha manifestato la disponibilità a trovare un’intesa per l’utilizzo del bene.

Negli scorsi mesi, infatti, è stata predisposta una bozza di accordo tra ASIA e le 11 associazioni interessate: alle 10 già operanti nell’immobile, si è aggiunta l’Associazione Cooperativa Sociale Onlus “Obiettivo Uomo”, che si occupa di iniziative di prevenzione, recupero e formazione di minori, che ha formalmente richiesto di utilizzare la medesima struttura per lo svolgimento delle proprie attività.

Ad oggi, 14 novembre 2022, l’intesa non è stata firmata per le divergenze esistenti tra le associazioni chiamate ad operare nello stesso immobile.

L’obiettivo dell’Amministrazione è continuare a favorire la chiusura di un accordo che salvaguardi e valorizzi tutte le “realtà” attive sul territorio.

Elenco delle Associazioni operanti all’interno dello stabile

ID Associazione Attività Referente 1 ASD “Champion Center: la Scampia che vince” Sport, danza e autodifesa per giovani e anziani Massimo Portoghese 2 ASD “Le Ali di Scampia” Pilates, ginnastica posturale, allenamento funzionale, aerobica e step, ginnastica per bambini e anziani, danza, arti marziali Cira Celotto 3 Cooperativa “Iron Angels” Laboratorio artistico che produce opere uniche con materiali poveri come rame, ottone, ferro e alluminio Francesco Porzio 4 Associazione fotografica “Officina della fotografia” Mostre fotografiche, concorsi, seminari, corsi di aggiornamento, di apprendimento e perfezionamento, incontri e momenti di scambio, workshop nell’ambito della fotografia Giuseppe Guerra 5 Associazione “Centro Insieme onlus” Contrasto dispersione scolastica, assistenza sociale, recupero socio-educativo Patrizia Mincione 6 Associazione “RipuliAMO Napoli” Riqualificazione e valorizzazione del territorio, manifestazione di sensibilizzazione alla cura dell’ambiente della cittadinanza, laboratori su raccolta differenziata e riciclo creativo Vincenzo Martelli 7 Associazione “Drom” Scuola di musica per tutti gli strumenti, sala prove e studio di registrazione Carmine D’Aniello 8 Associazione “Progetto per la vita” Clown therapy Luigi Pezone 9 Associazione “(r) esistenza anticamorra” Re-inserimento educativo, sociale e culturale minori e detenuti Ciro Corona 10 Coordinamento territoriale Scampia Iniziative di impegno civico Salvatore Martelli

Per un’utile ricostruzione della vicenda, ecco l’iter amministrativo pregresso

9.11.2012: Delibera di Giunta n. 806 avente ad oggetto: ‘Patto per Scampia. Iniziative volte a valorizzare l’area periferica di Scampia a tutela della legalità e dell’integrazione sociale tra le diverse etnie e culture presenti – Autorizzazione alla concessione d’uso gratuito all’Associazione la (R)esistenza (Associazione di lotta alla illegalità e alla cultura camorristica) dellìimmobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Napoli (ex I.P.I.A. di Miano) sito alla via A. Ghisleri, adiacenti il lotto P’.

Nel programma di attività allegato alla Deliberazione veniva altresì previsto: realizzazione di un Centro Polifunzionale; realizzazione di un centro di convergenza e ritrovo per le Associazioni del quartiere non dotate di propria sede/struttura.

A seguito di tale Deliberazione veniva siglato un contratto di comodato d’uso gratuito mai rinnovato e allo stato scaduto;

29.07.2013: Delibera del Consiglio Comunale n. 37 di approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 1025 del 28.12.2012 con la quale veniva conferito l’immobile di Via Ghisleri ad ASIA Spa.