Immagini rubate e insulti sessisti, Rocca: Bene che donne denuncino

Le vicende emerse in queste ore, con il gruppo Facebook Mia Moglie e il forum Phica.eu al centro di denunce per diffusione di immagini femminili non consensuali accompagnate da commenti illeciti e degradanti, rappresentano una forma intollerabile di violenza sessista.

Alle donne coinvolte va tutto il mio sostegno. Esprimo inoltre sollievo e apprezzamento per la chiusura di Phica.eu.

Mi auguro che questa decisione rappresenti un segnale forte: il cammino verso una cultura del rispetto e della responsabilità è ancora lungo, ma azioni concrete come questa sono passi fondamentali.

Ora è essenziale che le indagini della Polizia postale individuino i responsabili, e che si dia seguito alle denunce con misure efficaci per evitare il ripetersi di simili abusi. Il corpo e la reputazione delle donne meritano protezione e rispetto.