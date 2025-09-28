Illecito conferimento rifiuti: 16 sanzioni 8ª Municipalità Napoli

Operazioni a Marianella e Piscinola

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Proseguono le attività della Polizia Locale di Napoli per contrastare il fenomeno dell’abbandono e del conferimento irregolare dei rifiuti solidi urbani, RSU, sul territorio cittadino.

Nell’ultima settimana, gli agenti dell’Unità Operativa Scampia hanno concentrato i controlli nei quartieri di Marianella e Piscinola, ricadenti nell’8ª Municipalità.

Le verifiche sono state effettuate nelle prime ore del mattino e in quelle serali, impiegando anche personale in borghese per cogliere sul fatto i trasgressori.

Le operazioni, che hanno interessato strade come via Nuova dietro la vigna, via e corso Marianella, via Oliviero Zuccarini, via Miano a Piscinola, via Vecchia Miano a Piscinola e via Ettore Lepore, hanno portato a sanzionare 16 cittadini sorpresi a sversare rifiuti non rispettando gli orari prestabiliti o conferendo presso siti e contenitori non idonei.

Dall’analisi dei verbali è emerso un dato significativo: ben il 50% dei trasgressori identificati proveniva dai Comuni confinanti con l’8ª Municipalità, a conferma del fenomeno dello “sversamento pendolare”.

L’attività di controllo e repressione proseguirà con le stesse modalità e tempistiche anche nelle prossime settimane, ma verrà estesa ad altri quartieri e strade della stessa 8ª Municipalità al fine di coprire capillarmente il territorio.