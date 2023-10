Il WindFestival chiude fra gli applausi a Andora (SV)

Gli organizzatori: ‘Andora una località ideale per gli sport acquatici e tutte le attività sportive outdoor in programma’

Il WindFestival chiude oggi, 1° ottobre, fra gli applausi dei partecipanti e del pubblico.

Questa dodicesima edizione del più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare, di vento e di terra ha confermato il successo di una manifestazione che ha visto oltre diecimila fra visitatori e atleti venuti da tutta Italia e dall’estero animare per quattro giorni il centro, il mare e la costa del bellissimo comune di Andora (SV).

Hanno commentato gli organizzatori Valter Scotto e Andrea Ippolito di TF7 Open Sport ASD:

Siamo più che soddisfatti perché Andora si è rivelata una località ideale per gli sport acquatici e tutte le attività sportive outdoor in programma. Siamo convinti che una strategia a lungo termine proiettata sulle presenze turistiche sia un elemento importante per promuovere Andora come meta per gli sportivi e, sotto questo aspetto, la preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale, sempre al fianco del WindFestival, è stata decisiva per il successo dell’evento.

Alla base della buona riuscita della kermesse una formula che negli anni si è rivelata vincente perché rivolta non solo ad atleti e appassionati ma anche alle famiglie e ai più piccoli senza dimenticare l’aspetto sociale e inclusivo.

A questo proposito il secondo Campionato Nazionale di Parawindsurfing Windsurf Adaptive Challenge, progetto nato da un gruppo di atleti italiani che lo scorso anno hanno reso possibile la prima edizione di questa disciplina, ha visto salire sul gradino più alto del podio Tommaso Morandi, seguito da Matteo Conterno con Roberto Cavicchi e David Preziosi rispettivamente al terzo e quarto posto.

Condizioni meteo-marine ottimali anche per la veleggiata non competitiva WindFestival Open Regatta, che si è svolta in tre prove su un percorso Open Long Distance di quattro chilometri in stile ‘DEFI’, con atleti iscritti provenienti da tutta Italia e da paesi esteri come la Francia, la Svizzera, la Germania e l’Austria.

Classifiche provvisorie

Windsurf Foil: 1) Matteo Righetti 2) Alessio Tappino 3) Gianni Bolla;

Windsurf Fin: 1) Luca Raineri 2) Stefano Zanus Michiei 3) Paolo Lucchese;

Wingfoil: 1) Matteo Battistelli 2) Marta Mongie 3) Alberto Cocchi;

Old Style: 1) Lorenzo Fergnani 2) Francesco Barutti 3) Claudio Perrone.

Nella serata di sabato al Parco delle Farfalle alto gradimento per il Bikini Contest, dove il pubblico ha decretato Miss Andora Althea Secchi, ventunenne più volte campionessa italiana di lotta libera, mentre Luana Pellegrini si è aggiudicata il titolo di Miss Bikini 2023.

L’edizione 2023 del WindFestival si è svolta grazie alla cooperazione del Comune di Andora e col patrocinio dalla Regione Liguria, dal Coni Comitato Regionale Liguria, del Comitato Italiano Paralimpico e dalla FIV, Federazione Italiana Vela.

Un ringraziamento a tutti gli operatori commerciali che hanno sostenuto la manifestazione.