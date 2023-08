Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Una giornata attraversando alcuni momenti in cui il welfare fa sentire la sua presenza anche ad agosto: la rinnovata spiaggia di Bagnoli, la Comunità alloggio ‘Giuseppe Signoriello’ di Secondigliano, il Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico in via De Blasiis.